Александр Велединский сделал сериал по роману Захара Прилепина "Обитель", получившему первую премию "Большой книги". Восемь серий, восемь историй. Надо отдать должное Александру Велединскому, он не слишком отошел от текста Прилепина, плотного, насыщенного разными смыслами. Кто-то видит в этом романе "закат Серебряного века". В самом деле, на Соловках в 20-е годы, а это был первый советский концлагерь, собрались представители всех сословий: мужики, уголовники, бывшие белогвардейцы и бывшие красногвардейцы, священники, поэты... Чем не полигон для проверки "на вшивость"? Но я с этим мнением не соглашусь. Серебряный век может быть где угодно - в России, в эмиграции, но не за колючей проволокой, не под лай сторожевых псов и не под расстрельные выстрелы.

Действие происходит в конце 1920-х годов на Соловецких островах. Один из заключенных советского Соловецкого лагеря особого назначения, убийца своего отца Артем Горяинов, влюбляется в чекистку Галину, сожительницу начальника лагеря, и она отвечает ему взаимностью.

Этот герой в романе и фильме необходим: Артем, как шило, пронзает все сословия. Он всех слушает, но ни с кем не соглашается. Даже в потрясающей сцене общей исповеди на Секирке, когда все, сидящие там, думают, что их ждет общий расстрел, Артем не участвует. Он с Богом на "ты". Он предъявляет ему свои права, и в его словах есть своя правда. Вообще Артем (его роль прекрасно исполнил Евгений Ткачук), как и Галина (актриса Александра Ребенок), - открытия этого сериала, самые сильные персонажи и в романе, и в фильме. Увы, мало съемочного пространства досталось Эйхманису (Сергей Безруков). Он и в романе как-то быстро "сдулся" и исчез со сцены, хотя, мне кажется, он задумывался автором романа как центральный персонаж.

Но это мелочи. Александр Велединский снял мощный сериал по действительно талантливому роману. Хотя уже, как положено, появились отрицательные рецензии. Так Анастасия Миронова в "Газете. Ru" пишет: "Обитель" - пример редчайшей неуместности. Большая серьезная книга, которая вышла в крайне неудачный для нее период. Едва ее успели заслуженно похвалить, как бы намекнув автору, что он еще может быть принят в круги либеральной интеллигенции, как Захар Прилепин отметился в Донбассе и был подвергнут остракизму. Увы, вместе с книгой". Позвольте, но при чем здесь Донбасс? Мы книгу и фильм обсуждаем или политическую позицию Прилепина?

Куда более существенно замечание журналиста "МК": "Возможно, главной проблемой при экранизации романа Захара Прилепина о соловецком лагере была необходимость пренебречь важным принципом построения сюжета типичного российского сериала. В подавляющем большинстве случаев герои местных исторических проектов делятся на хороших и плохих. В лучшем случае на более-менее хороших и не окончательно плохих. В "Обители" нет ни хороших, ни плохих, потому что все герои, придуманные Прилепиным, пытаются выжить в условиях жутковатого эксперимента над личностью человека, и в этой ситуации инстинкты часто важнее разума". Но проблема в том, что герои Прилепина отнюдь "не придуманные". Так и было на самом деле. И белогвардейцы в лагере верховодили, и священники жили на особом положении, и поэты были, и свой театр, и газета, и даже журнал.

Артем Горяинов, как шило, пронзает все сословия. Он всех слушает, но ни с кем не соглашается

Главная проблема Соловков, как мне рассказывал местный художник, была в том, что остров хотя и большой, а архипелаг огромный, но монастырь-то маленький. В 30-е годы всерьез возникла проблема перенаселенности, и тогда заключенных стали расстреливать сотнями, получая на это "визу" из Москвы. Это не значит, что в 20-е годы соловецкий лагерь был раем. Собственно, и Прилепин, и Велединский и показывают, что он был адом, но "особого назначения". Там всерьез ставился эксперимент по "перековке" людей.

Но люди не идиоты. Они не желали перековываться и выживали в лагере, как могли. Священники - по-своему, белогвардейцы - по-своему, уголовники - по-своему. Только Артем не принимает правил лагерной "игры". Именно поэтому он и Галина - единственные герои романа и фильма. Они восстают против своей судьбы и гибнут в конце.

Сцена, где Артем, понимая, что Галина будет десятой, то есть ее расстреляют, меняется местами с другим заключенным, чтобы быть расстрелянным со своей любимой, - самая сентиментальная, но и самая сильная в фильме после сцены общей исповеди на Секирке.

Еще из отзывов на сериал в соцсетях:

"Актеры играли отлично, не к чему придраться. Это: Евгений Ткачук, Сергей Безруков, Александра Ребенок, Виктор Раков, Игорь Черневич, Виктор Добронравов, Владимир Стеклов и др."

Запомнившиеся выражения: мужчина, не способный на подлость или убийства, выглядит скучно; хотите выжить - растворитесь в общей массе; они грешат, а ты уравновешивай; приведенное дело больше весит, чем грех, апельсины прикатились лаже корки пригодились... "Соловки - самая странная тюрьма в мире", - рассуждают герои.

Размышление: "Много мерзких сцен, создалось впечатление, что авторы просто наслаждаются, снимая это. Я понимаю, что лагерная жизнь - это не персики и цветущие лилии, это жизнь выживания, полная разврата, низости и тому подобное. Но я стал смотреть фильм только из-за того, что именно на Соловках был лагерь для заключенных, куда попадали не только преступники, но и духовенство".

Соловки были адом, но "особого назначения". Там всерьез ставили эксперимент по "перековке" людей

Общий вывод: Александр Велединский снял один лучших своих фильмов. После "Географ глобус пропил" и "В Кейптаунском порту" эта лента войдет в копилку его выдающихся фильмов.

Я слышал, но это слухи, что сейчас он собирается экранизировать роман Сергея Шаргунова "93" о расстреле Белого Дома. Каждый труд благослови, удача!