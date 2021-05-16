Когда отелей будет больше, появится конкуренция, бизнес не сможет повышать цены. А пока стоимость отдыха в России неизбежно будет расти, уверен президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян. Почему это хорошо, он рассказал в интервью "РГ".

Бронирования российских курортов на майские праздники зашкаливали. Почему россияне едут отдыхать по стране - дешевле или боятся за границу?

Грант Бабасян: Кажется, что ответ очевиден. Но популярность российских курортов или зон отдыха выросла не только потому, что за рубежом практически все закрыто. Уровень потребления россиян за последние 10 лет сильно поменялся. Многие теперь смотрят не только на стоимость - дешево или дорого, но и на другие факторы - интересно или нет, вкусно или нет, безопасно или опасно. Так вот, фактор безопасности с точки зрения культуры потребления стал гораздо более важным, чем было ранее. Даже если есть возможность выезда за границу, смельчаков тысячи, но не миллионы. Второе. Мы года два назад, в принципе, подошли к тому, что россияне больше хотят внутреннего туризма, потому что некоторые многократно побывали и в Турции, и в Греции, и в Египте. Так почему бы теперь не использовать хорошую возможность посмотреть свою страну. Другой вопрос - останутся ли они довольны.

Летом будет такой же высокий спрос на Крым, Краснодарский край, как этой весной?

Грант Бабасян: Будет. И летом, и осенью, и даже следующим летом и осенью. И не только осенью. Сейчас спрос круглогодичный. Межсезонье исчезло из-за спроса. Вне зависимости от ситуации, связанной с пандемией, загрузка будет большая. Даже если откроются границы, это не сильно повлияет на внутренний туризм, потому что туристов очень много.

Единственный фактор, который может повлиять на турпоток, - это недостаток денег у россиян и плохие впечатления.

Туристов много, а мест всем хватит на южных курортах? Говорят, уже дефицит.

Грант Бабасян: Даже если сейчас мест было в два раза больше, чем есть, думаю, что их все равно не хватало бы, потому что спрос, безусловно, очень большой. Но быстро нам инфраструктуру не построить. Сейчас большую работу проводят, чтобы эта инфраструктура появлялась и увеличилась. Но механика процесса такова, что отклик бизнеса на сложившуюся ситуацию будет отложенный, и мы его увидим через 3-4 года. Тогда мест станет больше. Безусловно, даже с учетом теневого сектора, частных гостевых домов и многого другого в июле, августе и сентябре в курортных регионах будет нехватка мест.

Цены продолжат расти?

Грант Бабасян: Это логичная история. Рынок таков, что чем что-то популярнее, тем, к сожалению или к счастью, для кого-то дороже. В любом случае с учетом потерь, которые понесла индустрия в 2020 году, сейчас у нее есть уникальная возможность их компенсировать. Так будут поступать все без исключения. На данном этапе это никак не отрегулировать. Но есть и объективные факторы помимо популярности. Много чего подорожало - продукты, коммуникации, коммунальные платежи. Поэтому процент удорожания чаще объективный. При этом все еще закладывают процентов 10 на риски - вдруг нас опять закроют на некоторое время. Не могу сказать, правильно это или нет. Но каждый из нас должен поставить себя на место того бизнеса, который весь 2020 год погибал и до этого оставался без особого внимания и поддержки. Он накапливает ресурсы сейчас. Может быть, это звучит не очень корректно, но нужно смотреть правде в глаза. Мы должны вместе спасать индустрию, но при этом не наглеть. А это уже должно регулировать государство.

В России сложился уникальный санаторно-курортный комплекс, которого нет нигде за рубежом

Сколько сейчас примерно на лето стоит в среднем номер в очень хороших, лучших отелях?

Грант Бабасян: В хороших отелях Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края приблизительно от 20 тысяч до 50-60 тысяч в сутки, в зависимости от места, набора услуг и прочих условий. Еще лет пять назад отельеры мечтать не могли о таких ценах, и 20-25 была верхняя планка. Сервис, безусловно, в среднем по стране стал лучше за последние годы. А это стоит денег.

Что же за эти деньги сейчас получают туристы?

Грант Бабасян: Более подготовленную инфраструктуру отеля, сервис. Сейчас многие начали делать шведский стол не один раз на завтрак, а и на завтрак, и на обед, и на ужин, иногда еще и ланч. Многие санаторные комплексы начали включать в эту стоимость санаторно-курортные программы. Также детские клубы, центры, аниматоры и многое другое, чего раньше не было. И когда начинаешь думать, а сколько заплатил бы в Москве или Петербурге и в Краснодаре за тот же набор услуг, которые есть в рамках санаторно-курортного обслуживания на юге России, понимаешь, что на самом деле это здравая, хорошая цифра при условии, что покупательская способность высокая.

Российские отели уже могут конкурировать с отелями Турции, Кипра, Греции?

Грант Бабасян: В разных сегментах по-разному. Безусловно, мы пока инфраструктурно и по сервису отстаем. На один наш самый крутой отель у них приходится 10-50 таких отелей. Им удалось это превратить в систему. В массе мы точно проигрываем. Но если сравнивать тройки, четверки и пятерки, то и у нас есть предложения высокого качества и класса. Наши сетевые отели лучше зарубежных. А за рубежом есть предложения среднего уровня, за небольшие деньги, как у нас.

Есть ли у нас какие-то уникальные предложения, которые заинтересовали бы иностранцев и самих россиян?

Грант Бабасян: Наш санаторно-курортный комплекс уникальный. На Западе или в курортных странах вы такого не встретите. В советскую эпоху, когда много работали и не было времени, возможностей летать на отдых по стране два или три раза в год: один раз на отдых, другой - на лечение, создали эту возможность совмещать. Такого большого количества предложений, связанных в том числе с восстановлением и медициной в комплексе с отдыхом и культурным наследием, нет больше нигде. Вот в этом наше преимущество, нам надо его разгонять. Особенно в период пандемии.

Российские отели "три звезды", гостевые дома могут быть качественными?

Грант Бабасян: Могут, есть большое количество качественных. Сфера гостевых домов, частного сектора у нас плохо отрегулирована. Сейчас Ростуризм, команда вице-премьера Дмитрия Чернышенко и общественные организации индустрии гостеприимства ведут большую работу в этом направлении. Но и самое важное. К сожалению, у нас в стране очень много потребителей таких продуктов и мошенников с другой стороны. У нас часто культура потребления такова, что люди заселяются, не спрашивая о сервисе, чистоте. Зачем тогда гостевым домам тратить дополнительные деньги, что-то менять?

Что делать с гостевыми домами - закрыть их или как-то их проклассифицировать?

Грант Бабасян: Нам надо в принципе отрегулировать классификацию, чтобы это не было то поле, где мне могут позвонить и сказать: я имею право официально присваивать звездность, давай приеду. И у меня не будет возможности просто за один вечер все подготовить. Нужно все привести к мировому стандарту.

Безусловно, все гостевые дома должны получать лицензии. Даже появление лицензии с пятью, десятью простыми правилами приведет к тому, что многие приведут себя в порядок.

Сейчас "звездам", присвоенным отелям, можно доверять?

Грант Бабасян: В целом можно. Но "звезды" бывают разные, даже пятизвездочные отели отличаются. При этом нижний стандарт каждого нам надо пересмотреть.

Что вы имеете в виду?

Грант Бабасян: Когда мы стандартизируем, учитываем не все факторы. Есть стандарты, например, в комнате должно быть столько-то элементов, занавески, утюг. А вот уровень персонала никто не оценивает. Также не оценивается уровень сервиса, обратная связь, популярность, комментарии гостей. На все эти вещи никто не обращает внимание, а они имеют очень большое значение. Кроме того, при стандартизации нужно учитывать мировые практики, оценивать, например, количество телеканалов, уровень детского клуба, запахи в отеле и многое другое.

Сейчас идет третий этап программы туристического кешбэка. В некоторых регионах участвуют всего два-три отеля. Почему так?

Грант Бабасян: Есть недочеты, связанные с быстрым запуском программы. Для того чтобы отелей, которые подключаются к программе, было больше, должно быть доверие. Запустить программу в такие короткие сроки - нелегкая задача. Программу надо продолжать и расширять. Программу уже распространяют на детей по поручению президента. А детский туризм и туроператоры - это тоже детские группы, и они остались в стороне.

Мое мнение таково, что в будущем государственные подразделения, департаменты, которые занимаются детским отдыхом и туризмом, групповым и школьным, тоже должны получать кешбэк. Также надо постараться простимулировать поездки за счет программы туда, куда люди до этого не ездили. Возможно, кешбэк за поездку в то место, которое было не очень популярным, стоит сделать больше.

Что нужно сделать, чтобы бизнес начал вкладываться в создание инфраструктуры, в строительство отелей?

Грант Бабасян: У бизнеса всегда в таких проектах много рисков. Есть огромное количество локаций в нашей стране, где инфраструктура нужна, отели нужны, но инвесторы туда не идут. Инвестор должен понимать, что есть программа продвижения этой локации, региональная программа субсидирования, что будет, например, 10 рейсов в день или дорога. Этих гарантий сейчас не хватает.