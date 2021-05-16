Болгария продлит режим чрезвычайной эпидобстановки до конца июня

В Болгарии режим чрезвычайной эпидемиологической обстановки будет продлен на месяц - до конца июня. Об этом заявил в интервью bTV главный государственный инспектор здравоохранения Ангел Кунчев.

Чиновник пояснил, что продление режима необходимо для сохранения мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса. При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, свою работу уже возобновили все рестораны, ночные заведения и дискотеки.

Количество установленных в Болгарии случаев заражения за сутки значительно снизилось, однако по проценту смертности от COVID-19 балканская республика занимает одно из лидирующих мест в Европе. Так, летальных исходов из-за инфекции в стране с семимиллионным населением составляет более 17 тысяч.