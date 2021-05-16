Цены на индийский чай могут вырасти из-за засухи и коронавируса

Сразу в силу двух факторов в мире могут подскочить цены на индийский черный чай.

Первый из них - пандемия "короны", которая приняла в Индии чудовищные масштабы, а второй - сильнейшая засуха. Обе стихии ударили по чайным плантациям, что не может не сказаться на ценообразовании. Такие прогнозы дает The Financial Times со ссылкой на самих производителей.

Коронавирус проник во все уголки страны, которая вышла на второе место по числу заражений в мире, и чайные плантации не стали исключением. В штате Ассам - главном регионе, который поставляет сырье для национального индийского продукта, "корона" поразила рабочих уже с 90 плантаций. А значит, процесс сбора урожая неизбежно становится труднее и дороже. Как назло, по тому же штату ударила засуха. Чайные листья засыхают прямо на кустах, отмечает издание. На сколько процентов моет подорожать индийский чай, пока не ясно.