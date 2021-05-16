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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 16.05.2021

Число монолитных домов в России выросло втрое

Панельные дома постепенно вытесняются монолитными зданиями. Хотя строить их быстрее и дешевле, "панельки" пока не успевают за требованиями рынка.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2009 году, по данным Росстата, объемы возведения панельных домов (8,5 млн кв.м) уступали только кирпичным. Монолитных домов было лишь 5,8 млн кв.м. Но за десятилетие картина кардинально изменилась: в 2020 году построили лишь 5,7 млн кв.м. панельных зданий (на 33% меньше), тогда как монолитных стало в три раза больше - 17,4 млн "квадратов". Они почти догоняют кирпичные здания, которых в 2020-м возвели 22,4 млн кв.м (в это число входят как многоэтажки, так и частные дома) - почти столько же, сколько в 2009 году.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В Москве, по данным "Инком-Недвижимость", за последние пять лет предложение квартир в панельных новостройках снизилось с 15% до 4%. Остальной объем занимают лоты в монолитных домах и немногочисленные кирпичные. "В середине 90-х и начале 2000-х годов стоимость монолитного строительства была в числе самых высоких. По такой технологии возводились только объекты бизнес- и премиум-классов. В середине 2000-х произошло ее существенное удешевление, и "монолиты" переместились в сегмент доступного жилья", - отмечают в компании. В то же время в Подмосковье, для сравнения, объемы панельного домостроения практически не сокращаются.

Большинство экспертов объясняют растущую популярность монолитных зданий их большим удобством как для застройщиков, так и для покупателей. При повышении требований покупателей к жилой застройке монолитные дома имеют ряд преимуществ перед панельными: позволяют применять разнообразные архитектурные и планировочные решения, возводить высокоэтажные здания, говорит член Общественного совета при Минстрое, президент "Интеко" Александр Николаев.

Обе технологии строительства имеют и положительные, и отрицательные стороны, отмечает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Среди плюсов панельных домов - быстрый срок строительства (панельный дом можно построить за два года, монолитный - за 2,5-3), минимальная вероятность брака, так как панели отливаются на заводе, а не, например, зимой на стройплощадке. Для покупателей удобно, что требуется меньше затрат на отделку стен, так как поверхности более ровные. Из минусов - типовые решения, невысокая тепло- и шумоизоляция, в панельных домах типовых серий не бывает подземных паркингов, ниже, чем в монолитных домах, потолки.

Фото: iStock
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Главные минусы панельных домов для покупателей - невозможность кардинально поменять планировку квартиры и однообразие микрорайонной застройки, говорит руководитель архитектурной мастерской №1 Градостроительного института пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" Максим Долгов. Однако мнение покупателей о том, что такие дома некрасивые, а квартиры в них холодные и не очень удобные, сформировалось на примерах домов массового, поточного домостроения. Все минусы можно нивелировать грамотной работой конструкторов и архитекторов, считает он. Позитивный пример - так называемый "Ажурный дом" на Беговой улице в Москве. Это один из первых домов, построенных методом крупноблочного строительства, он богато украшен декором и ничем не напоминает привычные "панельки". "В том момент, когда домостроительные комбинаты не смогут дальше продавать старые серии и пригласят для разработки новых домов архитекторов, мы увидим красивые, современные и модные "панельные" дома, ничем не напоминающие привычные "коробки", - говорит Долгов.

Панельное домостроение предполагает "конвейерное" производство - создается стандартный набор элементов, для каждого из которых нужна отдельная форма, в которой бетон застывает на комбинате. "Имея набор готовых форм, можно заметно ускорить возведение "коробки" дома, тем более что технологии позволяют, к примеру, вставлять стеклопакеты в окна сразу на комбинате. В последние годы продуктовое разнообразие, безусловно, выросло", - отмечает директор департамента девелопмента ГК "А101" Павел Турков. Однако монолитная технология позволяет девелоперу оперативно создавать и корректировать продукт вслед за меняющимися трендами на рынке, говорит Турков.

Требования клиентов постоянно меняются. И если для монолитного домостроения "успевание" за рынком - только вопрос корректировок проекта, то для панельного это может означать полное перепроектирование, создание новой номенклатуры стандартизированных ЖБИ-изделий, а в отдельных случаях закупку дополнительного оборудования для комбината. "Считается, что монолитное домостроение дороже индустриального, однако если говорить о качественных панельных домах, то затраты на техническое перевооружение домостроительных комбинатов и создание широкой номенклатуры ЖБИ-изделий для расширения продуктовой линейки фактически нивелирует эту разницу", - отмечает Турков.

Себестоимость строительства "панели" ниже, чем у "монолита", незначительно - всего на 5%, говорит Колочинский. При этом расходы на приобретение или аренду земельного участка одинаковы, также как на строительство инженерных сетей, социальной инфраструктуры и благоустройство придомовой территории.

Фото: iStock
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Панельное домостроение за последние 5-10 лет сделало большой шаг вперед, говорит эксперт: появились более комфортные серии домов с разнообразными планировками, улучшились тепло- и звукоизоляция и пр. Но по-прежнему основное преимущество панельных домов - быстрые темпы возведения. "Данная технология останется востребованной на рынке, но только в сегменте бюджетного жилья", - считает Колочинский.

Серьезной же альтернативы давно существующим технологиям пока не появилось. "Модульная" технология, при которой на комбинате производят не отдельные панели, а полностью готовые комнаты, включая уже выполненную разводку инженерных сетей, обладает теми же недостатками, что и панельные дома - отсутствие гибкости и разнообразия, сложность изменения проектных решений, считает Турков. Большие перспективы у 3D-печати, говорит Долгов, однако пока принтеры слишком громоздкие и низкопроизводительные, их широкое применение - вопрос не самого ближайшего времени. "В прошлом году один из столичных девелоперов заявил, что собирается построить многоэтажное здание из деревянных панелей. Но о дальнейшей судьбе проекта больше ничего не известно, - говорит Колочинский. - Развитию альтернативных технологий строительства пока что препятствует отсутствие свода правил и нормативной базы".

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