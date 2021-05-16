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16.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Российской валюте помогут экспортеры, цены на сырье будет подогревать экономическая статистика по ряду стран, а частный инвестор стал серьезным подспорьем отечественному рынку акций. Эксперты рассказали, что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка":

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 73-75 руб. к доллару и 89-91 руб. к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов.

Фото: istock
Рубль может обновить максимумы года в ближайшее время

Важным событием следующей недели будет встреча министров иностранных дел России и США 20 мая. Эти переговоры направлены на подготовку встречи российского и американского президентов. Саммит на высшем уровне между двумя державами способен снизить геополитическую напряженность и повысить привлекательность российских активов и рубля.

Также поддержку российской валюте окажет стартующий на следующей неделе майский налоговый период. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли. Кроме этого, спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции и других стран.

В пользу российской валюты будут выступать высокие цены на нефть, а также спрос на активы развивающихся рынков на фоне восстановления мировой экономики и сохранения ультрастимулирующей монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Останется ли нефть главным источником доходов бюджета России

- На нефтяной рынок повлияли данные по инфляции в США, которые стали поводом для укрепления доллара и снижения спроса на риск. Кроме того, сырьевые рынки продолжают негативно реагировать на вспышки эпидемии в ряде азиатских стран и, прежде всего, в Индии. Любые сигналы о слабых перспективах роста спроса на энергоносители в этих странах вызывают реакцию котировок. Восстановление нормальной работы американского компании Colonial Pipeline позволяет говорить, что это фактор уже не влияет на цены.

Перспектива нефтяного рынка, однако, выглядит умеренно-позитивной. Экономическая статистика в ряде стран и регионов продолжает свидетельствовать об улучшении ситуации, что подогревает цены на сырье. Реакция на инфляционную статистику в США была подавлена риторикой ФРС, продолжающей говорить о необходимости сохранить стимулирующую денежно-кредитную политику. На этом фоне котировки нефти Brent могут закрепиться выше отметки $67 за баррель.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок акций на текущей неделе проявил силу и выглядел устойчивей других развивающихся площадок. Притоки частных инвесторов на фоне сохранения высоких цен на сырье оказывают поддержку нашему экспортоориентированному рынку акций. Эта тенденция в ближайшее время сохранится.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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На следующей неделе помешать индексу Мосбиржи может лишь слабая динамика на западных рынках. В частности, есть ожидания более глубокой коррекции на рынке США на фоне роста инфляционных ожиданий и опасений по поводу более раннего сворачивания стимулов ФРС, чем планировалось.

По индексу Мосбиржи можем увидеть консолидацию в диапазоне 3600-3720 п. По индексу РТС с поправкой на потенциальное снижение курса доллара можно выделить район 1540-1590 п.

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