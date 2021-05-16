Доктор Мясников назвал ошибку при измерении давления

В частом измерении артериального давления нет особого смысла. Такое мнение высказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Свою позицию он озвучил в эфире телеканала "Россия 1". В частности, Александр Мясников отметил, что не стоит мерить давление по три-четыре раза в день. По его словам, разовые подъемы давления ни о чем не говорят. Но если имеется устойчивое давление 150 миллиметров ртутного столба, то это гипертония, которую нужно лечить.

В случае разовых скачков давления эксперт рекомендует учитывать так называемое усредненное давление. Его помогает выявить холтеровское мониторирование, которое можно проводить раз в три месяца.

Также врач отметил, что ночью давление должно быть меньше, чем днем. Александр Мясников посоветовал принимать лекарство от гипертонии перед сном. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.