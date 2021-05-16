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16.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Экономист объяснил, почему не страшно держать доллары "под матрасом"

Текст: Георгий Панин
Наступившая неделя обещает быть достаточно стабильной для курса рубля, стойко проведшего и предыдущую пятидневку вокруг уровня 74 рублей за доллар.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал о главных событиях на финансовых рынках в ближайшие дни и объяснил, почему сейчас актуально держать доллары "под матрасом":

Фото: iStock
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- Склонность к рискам сохраняется на рынках и в середине мая. Причиной тому - надежда на восстановление деловой активности в мире. Фондовые индексы и нефтяные цены, пережившие небольшую коррекцию вниз в начале этой недели, практически восстановились к ее окончанию. Это внушает оптимизм рублю и на предстоящие дни.

В понедельник экономический календарь откроют данные за апрель по промпроизводству и инвестициям в основной капитал в Китае. За ними внимательно следят инвесторы, поскольку во многом это индикатор будущего производственного спроса в мире.

Позже будет опубликована информация по ВВП России за 1 квартал 2021 года. Прогнозируется, что он сократился на 2,2 процента год к году, после снижения на 1,8 в 4 квартале 2020 года. Но этот негативный прогноз уже учтен курсом рубля. Поэтому, по принципу "нет худа без добра", если фактическая цифра окажется лучше или равна предполагаемой, рубль получит поддержку.

В целом неделя, вероятно, станет проходить под знаком ослабления геополитической напряженности вокруг России. ЕС по итогам саммита министров иностранных дел показал, что не предполагает обострять отношения с Москвой. Такие настроения в политике и на рынках во многом связаны с ожиданием переговоров глав внешнеполитических ведомств США и России 20 мая.

Среди других запланированных событий, важных для позиций российской валюты, можно выделить следующие. Во вторник - данные по ВВП еврозоны за 1 квартал. В среду - инфляция в еврозоне в апреле, данные по запасам нефти в США, публикация протоколов заседания ФРС. В пятницу - майские индексы деловой активности в США и еврозоне.

Фото: iStock
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Доллар в целом находится под давлением из-за мягкой стимулирующей политики ФРС, опубликованных в мае слабых данных по занятости и розничным продажам в США. Все это, наряду с высокими нефтяными ценами в диапазоне 67-69 долларов за баррель Brent, на руку рублю.

Можно предположить, что при сохранении указанных оптимистичных факторов, в течение недели он способен укрепиться к предыдущим техническим уровням 72,7-73,2 рубля за доллар и 88,8-89,2 рубля за евро. Нижняя же граница текущего диапазона находится на 74,7-75 рублей за доллар и 90,5-90,9 рубля за евро.

Куда пристроить доллар

В таких условиях давления на доллар, которые описал Марк Гойхман, для многих россиян может показаться актуальным вопрос: "Стоит ли держать свои сбережения в долларах?". Его мы переадресовали аналитику.

Марк, проценты по банковским вкладам, по сути, нулевые. Многие россияне держат долларовые накопления "под матрасом" и в банковских ячейках. Не обесценится ли их американская валюта в перспективе, например, года?

Марк Гойхман: Скажу стразу: такие опасения не имеют сильных оснований. Если "американец" может ослабеть к другим валютам, то к рублю его заметное снижение маловероятно. И на то есть причины.

Фото: РИА Новости
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Темп роста российской экономики будет намного меньше, чем в ведущих странах. Также остаются на перспективу возможности внешних шоков, геополитической нестабильности, снижения цен энергоносителей при увеличении их поставок и ограниченности спроса.

Существует и незаинтересованность экспортеров и Минфина в укреплении рубля, подрывающем доходы. Все эти обстоятельства не дадут нашей валюте существенно укрепиться в перспективе года.

Так как проценты по банковским вкладам в валюте, действительно, низкие, нет смысла держать доллары на депозитах. В этом случае есть риски, связанные с банком, с гипотетической угрозой заморозки валютных счетов и прочего.

Но поскольку доллар может ослабнуть относительно других валют, целесообразно разделить валютные сбережения на евро и доллары. Для более склонных к инвестициям людей есть варианты валютных вложений в финансовые инструменты через брокерские счета. Но это рискованный инструмент.

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