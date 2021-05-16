Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ей российское гражданство. Об этом она заявила в интервью телеканалу "НТВ".

"Я посвятила много лет моей жизни сближению народов России и США. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжить мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", - отметила Масси. По ее словам, за это решение в Америке ее, скорее всего, назовут предателем.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР. Именно ее на Западе называют "женщиной, которая остановила холодную войну". Она убедила свое руководство перестать смотреть на СССР как на "империю зла".

В интервью, которое она дала российскому телеканалу, Масси также оценила нынешние власти США. По ее словам, в администрации Джо Байдена "абсолютно ничего не знают о России". Что касается самого президента США, то, по мнению Масси, это уже очень старый человек, который может и не дожить до конца президентского срока.