Эксперт рассказал, как правильно хранить старый смартфон

Смартфоны устаревают точно так же, как и другие вещи. И если одни владельцы продают их на различных барахолках и отдают родственникам, то вторые просто убирают девайс в шкаф и забывают про него. Но тем, кто в дальнейшем намерен как-то использовать этот смартфон, важно следовать простым инструкциям.

"Если телефон с аккумулятором внутри оставить на хранении на длительное время, он будет со временем разряжаться (независимо от того, какого он типа). При этом существует опасность, что аккумулятор, пролежавший долгое время полностью разряженным, уже не "воскреснет" - поэтому лучше хранить его заряженным на 50-80%, тогда он может лежать много месяцев без видимого вреда", - говорит старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Несмотря на устойчивый народный миф, полная разрядка аккумуляторов вообще не требуется для современных гаджетов, так как в большинстве случаев используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, которые этого технически не требуют, продолжает специалист. "Категорически следует избегать глубокого разряда "в ноль": если ваша батарея уже действительно давно лежит на полке, то проверьте, насколько сильно она разрядилась", - добавляет Кузьменко.

По мнению эксперта, лучше не хранить аккумулятор там, где очень жарко или наоборот холодно, это может ему механически навредить.