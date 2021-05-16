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16.05.2021 22:28
Рубрика: Общество

Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Текст: Ирина Невинная
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Случаи, когда люди, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса все-таки заражаются, крайне редки, но все же случаются.

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Федеральное агентство США CDC ("Центры по контролю и профилактике заболеваний") сообщило о 9 245 таких случаев (данные на конец апреля), это менее 1% из 95 миллионов американцев, получивших на тот момент полный курс вакцинации. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом в CDC отмечают, что эта цифра не является окончательной, поскольку каждый случай заражения зафиксировать невозможно, хотя бы из-за бессимптомного течения инфекции у некоторых людей.

В мае CDC изменило методику отслеживания таких случаев, перейдя на мониторинг только наиболее тяжелых, которые приводят к госпитализации или смерти.

Такие заражения (не смотря на прививку) происходят и с другими инфекционными заболеваниями - от гриппа до эпидемического паротита.

"Отчасти это из-за того, что иммунная реакция каждого человека на вакцину индивидуальна, точно так же, как реакция каждого человека на заражение коронавирусом была разной", - цитирует Bloomberg Пола Оффита, директора Центра обучения вакцинам в Детской больнице Филадельфии.

Также важен инкубационный период коронавируса, то есть время между заражением и появлением симптомов заболевания. Этот срок отличается у разных инфекций и варьируется в широких пределах: к примеру, для кори это от 10 до 14 дней, для Covid-19 - шесть, а у гриппа - всего сутки-двое или даже меньше, говорит Оффит. Чем длительнее инкубационный период, тем больше вирус способен распространяться до того, как начнется иммунный ответ организма после прививки.

Ученые считают, что у тех, кто был вакцинирован, даже если они заразятся инфекцией, заболевание будет протекать более мягко, чем в противном случае, хотя это предположение продолжает изучаться. Другой важный вопрос, который также является предметом исследования, - какую роль играют варианты коронавируса, его мутировавшие штаммы - способны ли они "не обращать внимания" на прививку.

Фото: iStock
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"Прямо сейчас не похоже, что вариации вируса SARS-CoV-2 ведут к прорывным случаям заболевания COVID-19 после вакцинации. Но для однозначных выводов довольно рано", - отметил доктор Кларк.

Тема инфицирования прививок - источник большого беспокойства и общественного интереса, подчеркивает Bloomberg: "В конце концов, если прививки от коронавируса не могут полностью уберечь вас от заражения COVID-19, какой смысл делать прививку?"

Но думать так неправильно: ни одна вакцина или лекарство не работают в 100% случаев. "Но хорошая новость заключается в том, что лучшие вакцины Covid-19 довольно близки по эффективности. Исследования в условиях реальной вакцинации показали, что все они на 97% эффективны против симптоматического течения заболевания, на 86% - против бессимптомного течения и на 94% против тяжелых случаев, требующих госпитализации", - отмечает Bloomberg.

Том Кларк, возглавляющий отдел оценки вакцины против COVID в СDС, говорит, что это "те цифры, которые вы хотите видеть, когда хотите положить конец пандемии."

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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