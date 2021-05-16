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16.05.2021 17:13
Рубрика: Экономика

Генпрокуратура выявила массовые нарушения при начислении тарифов ЖКХ

Текст: Иван Егоров
По поручению Генпрокурора Игоря Краснова прокуроры провели в 42 регионах страны масштабные проверки законности при установлении тарифов на коммунальные услуги.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Генеральной прокуратуре рассказали корреспонденту "РГ", что по итогам проверок было выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона. Большинство из них касались как деятельности региональных органов по тарифам, так и коммунальных компаний. А страдали от этих нарушений потребители, на которых ложилось необоснованное увеличение тарифов.

Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
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Для устранения этих нарушений прокуроры принесли 100 протестов и внесли около тысячи представлений. Свыше 200 чиновников и представителей коммунальных компаний привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Кроме того, по итогам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел.

В 11 субъектах России - Чувашской Республике, Вологодской, Саратовской и других областях - прокуроры пресекли факты включения в цены на услуги коммунальных организаций необоснованных затрат на сумму в 203 млн рублей. Как выяснилось, стоимость энергетических и других видов ресурсов определялась коммунальщиками на основании недостоверных и неподтвержденных сведений. Например, в апреле по требованию прокуратуры Хакасии тариф энергоснабжающей организации был снижен на 106,2 млн рублей, в том числе за счет исключения неправомерных затрат на выплаты топ-менеджменту и уплату страховых взносов.

Принятые прокурорами меры в 17 регионах, в том числе в Карелии, Приморском и Камчатском краях, побудили ресурсоснабжающие организации раскрыть информацию о своей деятельности.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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В 14 субъектах - Крыму, Волгоградской области, Ханты-Мансийский автономном округе и других регионах - была прекращена практика оказания предприятиями ЖКХ коммунальных услуг населению в отсутствие регулируемых цен и путем неправильного применения установленных для них тарифов.

В Северной Осетии, Чечне, Кировской, Новгородской, Ростовской областях по инициативе прокуроров из региональных и муниципальных правовых актов были исключены коррупциогенные факторы и положения, не отвечающие нормам федерального законодательства.

Как отметили в Генпрокуратуре, наряду с этим прокурорское вмешательство потребовалось и в связи с несоблюдением требований по недискриминационному доступу потребителей к инженерным сетям и сроков технологического присоединения к ним. Такие случаи выявлены в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Севастополе, Калужской, Ярославской областях и других регионах.

Экономика ЖКХ Правительство Генпрокуратура Регулирование тарифов в ЖКХ

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