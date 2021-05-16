"Яндекс" заменил свой логотип портретом математика Пафнутия Чебышёва

Пафнутий Чебышёв - один из великих русских математиков, он является основоположником Петербургской математической школы.

Но родился Чебышёв в Калужской губернии. Одну из своих уличных картин известный боровский художник Владимир Овчинников посвятил именно математику из села Акатово.

Он выполнил важнейшие работы по теории чисел, теории вероятностей, математическому анализу, прикладной математике и механике. Также Чебышёв известен и как изобретатель. Например, он создал "стопоходящую машину" - первый в мире шагающий механизм; автоматический арифмометр и даже модель инвалидной коляски.