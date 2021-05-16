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16.05.2021 15:36
Рубрика: В мире

Испанцы массово ринулись на пляжи

Текст: Юрий Когалов
В Испании 9 мая завершилось действие режима ЧП. А это значит, что ограничения на передвижение между регионами были сняты. И вот спустя неделю тысячи испанцев дружно отправились на побережье, чтобы насладиться солнцем на пляже.
Фото: Игорь Михалев \ РИА Новости Фото: Игорь Михалев \ РИА Новости
Фото: Игорь Михалев \ РИА Новости

Как пишет El Mundo, в Валенсии, Андалусии, Каталонии в эти дни был зарегистрирован большой приток отдыхающих. Уже в пятницу из Мадрида в разные стороны потянулись вереницы автомобилей. По данным полиции, загруженность дорог увеличились на 42 процента по сравнению с показателями предыдущих дней.

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Ряд жителей испанской столицы перенесли на побережье празднование фестиваля Сан-Исидро, посвященного покровителю города. Обычно в эти дни в Мадриде проходят десятки мероприятий, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, количество площадок было значительно сокращено (впрочем, в прошлом году властями города и вовсе пришлось отменить празднование Сан-Исидро).

Радуются переменам больше всего представители туристического сектора. Местные СМИ даже сравнили отмену ограничений на поездки с кислородным баллоном.

"Нам было нужно это движение. Это были очень тяжелые месяцы", - признаются официанты расположенных на побережье ресторанов. "Нам кажется невероятным, что появились очереди, чтобы сесть за стол", - отмечают они.

Отели также впервые за долгое время заполнены клиентами.

Конечно, в Испании по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать комендантский час (в тех регионах, где он все еще действует), однако, как говорят сами испанцы, это все мелочи по сравнению с возможностью насладиться морским бризом.

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