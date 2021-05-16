Юрист рассказала о малоизвестных бесплатных медицинских услугах

Ряд медицинских услуг, за которые люди зачастую платят, положены в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), но многие об этом не догадываются. О малоизвестных бесплатных медицинских услугах рассказала специалист Лиги защиты медицинского права, юрист Ирина Гриценко.

Так, часто заплатить предлагают за удаление зубов, анестезию при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии, определение гормонов щитовидной железы, лекарства во время пребывания пациента в стационаре. А также за эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах, физиопроцедуры, лечение депрессии. Как передает агентство "Прайм", эти услуги входят в ОМС.

При отказе в этих процедурах (если у вас есть полис ОМС) стоит обратиться к заведующему отделением. Если это не принесет результатов, то можно написать жалобу на имя главного врача, отметила Ирина Гриценко. Также специалист рассказала и о нюансах, касающихся проведения разного рода обследований.

"Срок ожидания диагностических исследований (УЗИ, рентген, маммография и т.д.) не может превышать 2-х недель", - уточнила она.

Срок для МРТ и КТ - максимум месяц. Для тех, у кого диагностировали онкологию, он сокращается до 14 дней. "Время приезда скорой по регламенту не должно превышать 20 минут", - подчеркнула юрист.