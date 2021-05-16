Израиль разбомбил дом главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синвара, который с 2017 года возглавляет политическое и военное крыло группировки в анклве. По словам палестинских медиков и родственников, в результате очередного воздушного удара мужчина из Газы был убит, а его жена и дочь были ранены. В ответ исламистская группировка обстреляла Тель-Авив ракетами.

Боевые действия растянулись на седьмой день без каких-либо признаков ослабления. По словам представителей здравоохранения, по меньшей мере четыре палестинца были убиты в результате ударов израильской авиации по прибрежному анклаву, и многие были ранены в результате тяжелых бомбардировок.

Израильтяне бросились к бомбоубежищам, когда в Тель-Авиве и южном городе Беэр-Шева завыли сирены, предупреждающие о приближающемся ракетном обстреле. По словам медиков, около десяти человек получили ранения во время бегства в убежища. С момента начала насилия в понедельник в Газе было убито по меньшей мере 149 человек, в том числе 41 ребенок. Израиль сообщил о десяти погибших, в том числе о двух детях, сообщает Reuters.

В США прошли массовые акции протеста

Тем временем пропалестинские протестующие вышли в субботу на улицы Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Атланты и других городов США, чтобы потребовать прекращения израильских авиаударов сектора Газа. Тысячи людей перекрыли движение на главной улице в западном Лос-Анджелесе, когда они прошли несколько километров от здания администрации губернатора до израильского консульства. Протестующие размахивали плакатами с надписью "Свободная Палестина" и кричали "Да здравствует интифада!" или восстание, отмечает Associated Press.

Акция протеста, начавшаяся в районе Бей-Ридж в Бруклине, штат Нью-Йорк, где проживает большая арабоязычная община, продолжалась несколько часов на улицах в субботу днем. Кадры в социальных сетях показали, как люди взбирались на столбы уличных фонарей, чтобы махать флагами, в то время как другие запускали фейерверки. C наступлением заката некоторые протестующие вышли на автомагистраль 278, перекрыв движение, по крайней мере, в одном направлении. Белла Хадид, известная палестино-американская модель, участвовала в бруклинской акции протеста. Марши совпали с Днем Накба, который знаменует перемещение сотен тысяч палестинцев в 1948 году во время провозглашения независимости Израиля.

В Атланте сотни пропалестинских демонстрантов, включая людей преклонного возраста, подростков, а также матерей и отцов с детьми, собрались в центре города, чтобы махать знаменами и скандировать лозунги, сообщает Atlanta Journal Construction. Одна табличка гласила: "Мы не можем дышать с 1948 года" - намек на протесты против расовой несправедливости и жестокости полиции в США в прошлом году после смерти Джорджа Флойда в полицейском участке после того, как он не мог дышать, уточняет издание.

В Сан-Франциско шумная толпа била в барабаны и кричала: "Палестина будет свободна", когда они прошли через район Миссии к парку Долорес. Похожая сцена разыгралась в Бостоне, когда протестующие прошли недалеко от площади Копли до израильского консульства в Новой Англии, перекрыв движение транспорта. В Вашингтоне тысячи протестующих устремились от памятника Вашингтону к Национальному архиву. В Филадельфии демонстранты заполнили площадь Риттенхаус, осудив поддержку США действий Израиля. На акции протеста в Питтсбурге один из выступавших призвал законодателей ввести ограничения на то, как Израиль может расходовать помощь из Соединенных Штатов.

В субботу, 15 мая, в ряде других крупных городов мира пошли акции солидарности с палестинцами. Тысячи людей прошли маршем по центру Лондона в поддержку палестинцев. Организаторы протеста призвали правительство Великобритании прекратить допустить то, что они описали как "жестокое насилие Израиля и угнетение палестинского народа". Демонстранты прошли к посольству Израиля, скандируя "Свободная Палестина". Тем временем игроки футбольного клуба "Лестер", впервые в истории выигравшие Кубок Англии, вышли на церемонию награждения с палестинским флагом. Не все акции приняли мирный характер. В Париже и Афинах полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих.

Нетаньяху пообещал продолжить удары

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "продолжать решительно отвечать" на ракетные обстрелы из Газы. Выступая в телеобращении поздно вечером в субботу, Нетаньяху сказал, что удары будут продолжаться "столько, сколько потребуется", и заявил, что делается все возможное для ограничения жертв среди гражданского населения. "Сторона, которая несет вину за это противостояние, - это не мы, а те, кто нападает на нас", - сказал Нетаньяху.

Со своей стороны лидер ХАМАС заявил, что группировка в секторе Газа не отступит перед лицом нападений израильских войск. Исмаил Хания, находящийся с визитом в Катаре, выступил во время митинга, в котором приняли участие сотни людей. Он сказал, что "сопротивление - это кратчайший путь к Иерусалиму", добавив, что палестинцы не примут ничего, кроме палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Мировое сообщество призвало положить конец насилию

Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Израиль и правителей ХАМАС в Газе снизить напряженность. По словам Бачелет, "вместо того, чтобы пытаться ослабить напряженность, подстрекательская риторика лидеров всех сторон, похоже, стремится разжечь напряженность, а не успокоить ее".

Заявление Бачелет было сделано незадолго до того, как в результате авиаудара Израиля было разрушено здание в городе Газа, в котором размещались офисы Al Jazeera и AP. Три тяжелые ракеты поразили и разрушили 12-этажное здание примерно через час после того, как израильские военные позвонили его владельцу и предупредили о неизбежности удара. Сотрудники AP и другие жильцы благополучно эвакуировались из здания, в котором также находились жилые квартиры. Президент и генеральный директор AP Гэри Прюитт сделал следующее заявление: "Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе. Они давно знали местонахождение нашего бюро и знали, что там есть журналисты". Директор по коммуникациям президента Турции написал в Twitter, что нападение Израиля на офисы Associated Press и Al Jazeera в Газе нанесло удар по свободе прессы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает палестинцев, которые все еще сталкиваются с "этническими, религиозными и культурными чистками".

Накануне президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Палестины Махмуду Аббасу, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией в Газе. В воскресенье, 16 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН.