Израиль заявил о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа

С начала эскалации ситуации на границе сектора Газа в результате обстрелов в Израиле погибли 10 человек, сотни пострадали. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий службы тыла армии Израиля генерал Ури Гордин.

"С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", - отметил генерал.

По его словам, система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90 процентов ракет из сектора Газа. "Но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты - крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей", - заявил Гордин.

Он также отметил, что за время, прошедшее с момента проведения последней военной операции Израиля в секторе Газа в 2014 году, радикалы научились начинять ракеты большим количеством взрывчатки и изобрели новые методы пуска снарядов.

Между тем, как сообщает минздрав Палестины, в результате ответных ударов Израиля по территории сектора Газа погиб 181 человек, более 1200 пострадали. Если же принять во внимание стычки и беспорядки на Западном берегу реки Иордан, то общее число погибших составит 202 человека, количество пострадавших превысит 5,5 тысячи.

Международный комитет Красного обратил внимание, что продолжающиеся бомбардировки препятствуют оказанию гуманитарной помощи и призвал обеспечить защиту гражданского населения в зоне палестино-израильского конфликта.