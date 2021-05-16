Новости

"Прабабушка легкого поведения" стала седьмым прибыльным релизом года 15:19
На Москву надвигаются ливни с грозами и сильным ветром 15:01
Израиль заявил о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа 14:49
На Волге при столкновении катеров погибли два человека 14:42
В Осетии встретили патриотический поезд "Мы - армия страны!" 13:39
Старообрядцев привлекли для обучения военнослужащих выживанию в тайге 13:30
В Подмосковье к 23 мая планируют привить от COVID-19 миллион человек 13:12
Израиль нанес серию ударов по объектам ХАМАС 13:04
В Волгоградской области в ДТП погибли два человека 12:46
В РФ пройдет эксперимент по стандартизации тестов для кандидатов в чиновники 12:46
Пресс-служба Земана анонсировала интервью президента в прямом эфире 12:41
Взыскивать долги с жителей поможет кадастровый номер помещения 12:39
Черноморский флот начал следить за британским кораблем Trent 12:34
В Курске иномарка врезалась в остановку, есть пострадавшие 12:34
Собянин: Парк поездов столичного метро будет самым молодым в Европе и США 12:21
Австралийская Qantas организует рейс для наблюдения за суперлунием 12:07
Собянин рассказал о росте населения Москвы за 30 лет 12:05
В Москве еще 2414 пациентов вылечились от COVID-19 11:46
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей 11:45
В Сочи отдыхающие устроили стрельбу из-за парковки 11:24
В Токио запустили обратный отсчет за 100 дней до Паралимпиады 10:49
Девять полицейских ранены на акции в поддержку Палестины в Лондоне 10:24
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе 10:17
В Финском заливе нашли четыре затонувших корабля с погибшими при эвакуации 10:10
МИД Китая пообещал поддержку Палестине 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
16.05.2021 14:49
Рубрика: В мире

Израиль заявил о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа

Текст: Юрий Когалов

С начала эскалации ситуации на границе сектора Газа в результате обстрелов в Израиле погибли 10 человек, сотни пострадали. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий службы тыла армии Израиля генерал Ури Гордин.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Израиль нанес серию ударов по объектам ХАМАС

"С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", - отметил генерал.

По его словам, система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90 процентов ракет из сектора Газа. "Но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты - крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей", - заявил Гордин.

Он также отметил, что за время, прошедшее с момента проведения последней военной операции Израиля в секторе Газа в 2014 году, радикалы научились начинять ракеты большим количеством взрывчатки и изобрели новые методы пуска снарядов.

Между тем, как сообщает минздрав Палестины, в результате ответных ударов Израиля по территории сектора Газа погиб 181 человек, более 1200 пострадали. Если же принять во внимание стычки и беспорядки на Западном берегу реки Иордан, то общее число погибших составит 202 человека, количество пострадавших превысит 5,5 тысячи.

Международный комитет Красного обратил внимание, что продолжающиеся бомбардировки препятствуют оказанию гуманитарной помощи и призвал обеспечить защиту гражданского населения в зоне палестино-израильского конфликта.

С начала эскалации из сектора Газа по Израилю выпущено 2900 ракет
В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

Главное сегодня

ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию на дело Медведчука в Европе
За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах
Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия