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16.05.2021 19:07
Рубрика: Культура

Известный певец Джордже Марьянович скончался в 89 лет от коронавируса

Текст: Александр Алексеев
Фото: youtube.com/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России Фото: youtube.com/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России
Фото: youtube.com/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

Джордже Марьянович умер в Белграде от последствий перенесенного COVID-19. Об этом сообщает сербское издание Blic. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти артиста не удалось.

Джордже Марьянович был очень популярен в СССР 70-80-х годов. Западным звездам редко разрешали гастролировать по нашей стране. Редкими исключениями были Мирей Матье, Джо Дассен, Дин Рид, позднее - Scorpions, Uriah Heep и Deep Purple. А сербу Джордже Марьянович - элегантному, стильному, несущему в своих песнях отголоски музыкальной моды тех лет - это позволялось.

Он действительно любил наших неизбалованных звездными гастролерами зрителей, пел зажигательно, предпочитая баллады и рок-н-роллы, одевался актуально и "фирменно" для тех времен дефицита в советских магазинах. И был, можно сказать, - мостиком между западной музыкой и нашей. Всегда впечатляя при этом и своим радушием, эмоциональностью.

А заодно и трудолюбием: Марьянович пел на сцене по два с половиной - три часа. Он лично гладил свою концертную одежду привезенным из Югославии утюгом. А на сцене охотно общался со зрителями в зале на русском языке…

Артист родился в городе Кучеве (Югославия, ныне - Сербия) - в 1931 году. После окончания школы учился на фармацевта. Но в 1954 году содружество джазовых музыкантов Сербии организовало конкурс - прослушивание для начинающих певцов.

Из 200 претендентов тогда были отобраны семеро, включая Марьяновича, исполнившего песню "Мулен-Руж". А уже в 1958 году он завоевал и свой первый приз на музыкальном фестивале - в Опатии.

Через два года вышел его первый диск - Muzika za igru ("Музыка для танцев"), начались регулярные гастроли по Европе. Вскоре он Марьяновиче узнали и в СССР: в 1963 году в наш прокат вышел фильм "Любовь и мода", в котором он исполнил свой хит Devojko mala ("Маленькая девочка"). И спустя несколько месяцев его уже пригласили в тур по СССР.

Причем Марьянович пел не только югославские хиты, но и советские песни - "Три года ты мне снилась" и "Мужскую верность".

После распада СССР Марьянович продолжал выступать в бывших советских республиках. В 1996 году был почетным гостем "Славянского базара", а в 1999-м - участником телемоста "Россия-Югославия" вместе с Иосифом Кобзоном. Выступал он и в "нулевые", но изредка.

А в 2016 году, когда ему было уже 85, Джордже Марьянович дал свой самый последний концерт…

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