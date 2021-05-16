Перелеты планируются пока в основном из Москвы: в Рейкьявик и Валлетту дважды в неделю. В Канкун, Лиссабон и Джидду - трижды в неделю. Также раз в неделю в Саудовскую Аравию будут летать самолеты из Грозного и Махачкалы. Но чуть позже начнутся международные полеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. Кроме того, также с 25 мая вырастет количество рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.
В оперштабе "РГ" пояснили, что решение принимается исходя из эпидобстановки в конкретной стране - учитывается показатель заболеваемости за последние семь дней - не более 40 случаев на 100 тысяч населения, показатель распространения инфекции в те же сроки - не выше 1, а темп прироста числа заболевших - в среднем за последние две недели должен остаться в пределах 1%.
Сейчас людям, которые, несмотря на настойчивые рекомендации Роспотребнадзора, "лучше посидите дома", все же хотят отдохнуть за рубежом, запутаться на "раз-два-три". Дело в том, что даже если самолеты куда-то и полетели, это вовсе не значит, что там вас готовы принять. Поэтому эти две опции - авиасообщение и ограничения и правила въезда - надо разделять.
Так, несмотря на возобновление авиарейсов в Рейкьявик, Валлетту и Лиссабон, срочно паковать туда чемоданы не стоит: пускают далеко не всех. Речь, как правило, идет о возвращающихся в страну гражданах этих государств или деловых поездках - обычным туристам придется подождать. Тем более в ЕС пока еще не определились с правилами въезда на территорию содружества граждан третьих стран. Поэтому даже если какие-то страны открыли для нас двери, правила для въезжающих в каждой из них свои и даже у стран-соседей могут различаться.
Например, министерство туризма Греции объявило, что можно приехать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата вакцинации (на английском) либо справки о наличии антител. Карантина по прилете в страну не будет.
Вторая прививка должна быть сделана не позднее чем за 14 дней до въезда. К слову, Греция лояльно относится к "Спутнику V". Хотя ЕС и не включила пока нашу вакцину в список разрешенных, препятствий власти этой страны (как и соседней Болгарии) чинить не будут - туристов, привитых "Спутником V", здесь ждут.
При этом те, кто пока без прививки, никак не ущемлены: для них сохраняется прежний порядок для въезда - годится ПЦР-тест, сделанные в последние 72 часа до вылета. Кроме того, греки предупредили, что в аэропортах возможен контроль за прибывающими - пассажиров выборочно протестируют, и при положительном результате - придется отправиться на двухнедельный карантин.
А вот Черногория уже отменила обязательные ПЦР-тесты для россиян, привитых "Спутником V". В этой стране также можно предъявить документ о наличии антител после перенесенного заболевания.
Чем ближе заманчивый зарубежный отдых, тем яснее, что свидетельство о вакцинации рано или поздно понадобится. Официальный сертификат с индивидуальным QR-кодом можно распечатать или скачать в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких усилий это в идеале не требует - все происходит автоматически. Данные о дате прививки, названии вакцины и партии препарата заполняет и отправляет в общую базу медработник. И спустя примерно три недели после второго укола (срок появления стойкого иммунитета) в личном кабинете появляется извещение и сертификат вакцинации.
Причем уже около месяца назад, как сообщили "РГ" в минцифры, сертификаты стали "двойными": их можно сразу получить и на русском, и на английском языке.
"Мы запустили на портале госуслуг автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке, - пояснил замглавы минцифры Олег Качанов. - Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом и будет проводиться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина России".
Если данные загранпаспорта уже указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг, то данные по нему (как и правильное написание на английском фамилии и имени) будут перенесены и в сертификат.
"Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу", - отметил замминистра.
Ответили в минцифры и на вопрос, что делать, если система дала сбой. Так, к сожалению, бывает. Например, человек привился 5 февраля, но сертификат в его личном кабинете появился только в конце апреля. А другие пользователи, хоть и прошли полный прививочный цикл, подтверждения на госуслугах пока получить вообще не могут.
"Существует несколько причин, по которым гражданин может не получить сертификат: например, если у него отсутствует подтвержденная учетная запись на портале госуслуг; если при вакцинации у него не взяли данные полиса ОМС и СНИЛС, - пояснили "РГ" в министерстве. - Наконец не исключен и человеческий фактор: врач может элементарно ошибиться, когда вводит вручную персональные данные вакцинируемого".
Что делать в таких случаях? "Если вы выполнили все условия, необходимые для получения электронного сертификата, но так и не получили его, есть возможность на специализированной странице "Сертификата вакцинированного" нажать на кнопку "пожаловаться на отсутствие сертификата" и заполнить форму обращения в региональный орган здравоохранения. После рассмотрения обращения медики внесут недостающие данные по вакцинации", - советуют в минцифры.
А опыт, которым люди обмениваются на форумах, говорит, что может помочь повторная отправка данных о привитом человеке. Для этого надо обратиться в медорганизацию, где делали прививку.
Каждый пятый житель России готов сделать прививку от коронавируса, если без этого будет закрыт выезд за границу, - таковы результаты опроса SuperJob, проведенного 13-14 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек более чем из 400 российских населенных пунктов, которые пока не проходили вакцинацию. 18% участников сообщили, что собираются привиться в любом случае, а 42% отказываются прививаться, несмотря на возможные неудобства и ограничения.
Ранее опрос, проведенный Ipsos (Франция) по заказу Всемирного экономического форума в 28 странах и регионах мира, показал, что более 80% опрошенных из разных стран в той или иной степени поддерживают использование "паспортов вакцинации" для путешествий, а две трети участников считают, что сертификаты о прививке нужны и для участников форумов и других публичных мероприятий. Активнее всех поддержали введение "вакцинных паспортов" жители Малайзии (92%), Перу (90%), Аргентины и Чили (по 88%). При этом Россия вместе с Венгрией и Польшей вошла в тройку стран, жители которых менее всех согласны с введением требования предъявлять документ о прививке для въезда в другую страну (59, 52 и 58 процентов соответственно).
Бонус за укол
"Продвижение вакцинации - это наш вклад в восстановление полноценного воздушного сообщения, в комфорт и удобство наших пассажиров", - заявил генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. По его словам, авиакомпания планирует и в дальнейшем предпринимать шаги для сохранения здоровья пассажиров и работников.
Пассажирам будет необходимо пройти первый этап вакцинации после начала акции, при этом для участия в программе обязательна полная вакцинация. После прививки гражданин должен получить сертификат российского образца с портала Госуслуг с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных. Эти документы надо предъявить до совершения полета в офисе продаж "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте авиакомпании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После совершения полета мили автоматически зачислятся на лицевой счет. Принять участие в акции могут люди старше 18 лет за исключением работников "Аэрофлота". Всего в рамках программы "Мили вакцинации" участникам будет начислено 100 млн миль.
Кроме того, каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, "Аэрофлот" предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.
Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило письмо главе минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести в стране систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса.