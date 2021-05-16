Перелеты планируются пока в основном из Москвы: в Рейкьявик и Валлетту дважды в неделю. В Канкун, Лиссабон и Джидду - трижды в неделю. Также раз в неделю в Саудовскую Аравию будут летать самолеты из Грозного и Махачкалы. Но чуть позже начнутся международные полеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. Кроме того, также с 25 мая вырастет количество рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

В оперштабе "РГ" пояснили, что решение принимается исходя из эпидобстановки в конкретной стране - учитывается показатель заболеваемости за последние семь дней - не более 40 случаев на 100 тысяч населения, показатель распространения инфекции в те же сроки - не выше 1, а темп прироста числа заболевших - в среднем за последние две недели должен остаться в пределах 1%.

Сейчас людям, которые, несмотря на настойчивые рекомендации Роспотребнадзора, "лучше посидите дома", все же хотят отдохнуть за рубежом, запутаться на "раз-два-три". Дело в том, что даже если самолеты куда-то и полетели, это вовсе не значит, что там вас готовы принять. Поэтому эти две опции - авиасообщение и ограничения и правила въезда - надо разделять.

Так, несмотря на возобновление авиарейсов в Рейкьявик, Валлетту и Лиссабон, срочно паковать туда чемоданы не стоит: пускают далеко не всех. Речь, как правило, идет о возвращающихся в страну гражданах этих государств или деловых поездках - обычным туристам придется подождать. Тем более в ЕС пока еще не определились с правилами въезда на территорию содружества граждан третьих стран. Поэтому даже если какие-то страны открыли для нас двери, правила для въезжающих в каждой из них свои и даже у стран-соседей могут различаться.

Хотя ЕС и не включила пока "Спутник V" в число разрешенных вакцин, Черногория, Болгария, Греция уже объявили, что готовы принимать привитых им туристов

Например, министерство туризма Греции объявило, что можно приехать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата вакцинации (на английском) либо справки о наличии антител. Карантина по прилете в страну не будет.

Вторая прививка должна быть сделана не позднее чем за 14 дней до въезда. К слову, Греция лояльно относится к "Спутнику V". Хотя ЕС и не включила пока нашу вакцину в список разрешенных, препятствий власти этой страны (как и соседней Болгарии) чинить не будут - туристов, привитых "Спутником V", здесь ждут.

При этом те, кто пока без прививки, никак не ущемлены: для них сохраняется прежний порядок для въезда - годится ПЦР-тест, сделанные в последние 72 часа до вылета. Кроме того, греки предупредили, что в аэропортах возможен контроль за прибывающими - пассажиров выборочно протестируют, и при положительном результате - придется отправиться на двухнедельный карантин.

А вот Черногория уже отменила обязательные ПЦР-тесты для россиян, привитых "Спутником V". В этой стране также можно предъявить документ о наличии антител после перенесенного заболевания.

Чем ближе заманчивый зарубежный отдых, тем яснее, что свидетельство о вакцинации рано или поздно понадобится. Официальный сертификат с индивидуальным QR-кодом можно распечатать или скачать в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких усилий это в идеале не требует - все происходит автоматически. Данные о дате прививки, названии вакцины и партии препарата заполняет и отправляет в общую базу медработник. И спустя примерно три недели после второго укола (срок появления стойкого иммунитета) в личном кабинете появляется извещение и сертификат вакцинации.

Причем уже около месяца назад, как сообщили "РГ" в минцифры, сертификаты стали "двойными": их можно сразу получить и на русском, и на английском языке.

"Мы запустили на портале госуслуг автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке, - пояснил замглавы минцифры Олег Качанов. - Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом и будет проводиться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина России".

Если данные загранпаспорта уже указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг, то данные по нему (как и правильное написание на английском фамилии и имени) будут перенесены и в сертификат.

"Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу", - отметил замминистра.

Ответили в минцифры и на вопрос, что делать, если система дала сбой. Так, к сожалению, бывает. Например, человек привился 5 февраля, но сертификат в его личном кабинете появился только в конце апреля. А другие пользователи, хоть и прошли полный прививочный цикл, подтверждения на госуслугах пока получить вообще не могут.

"Существует несколько причин, по которым гражданин может не получить сертификат: например, если у него отсутствует подтвержденная учетная запись на портале госуслуг; если при вакцинации у него не взяли данные полиса ОМС и СНИЛС, - пояснили "РГ" в министерстве. - Наконец не исключен и человеческий фактор: врач может элементарно ошибиться, когда вводит вручную персональные данные вакцинируемого".

Что делать в таких случаях? "Если вы выполнили все условия, необходимые для получения электронного сертификата, но так и не получили его, есть возможность на специализированной странице "Сертификата вакцинированного" нажать на кнопку "пожаловаться на отсутствие сертификата" и заполнить форму обращения в региональный орган здравоохранения. После рассмотрения обращения медики внесут недостающие данные по вакцинации", - советуют в минцифры.

А опыт, которым люди обмениваются на форумах, говорит, что может помочь повторная отправка данных о привитом человеке. Для этого надо обратиться в медорганизацию, где делали прививку.

Опрос

Каждый пятый житель России готов сделать прививку от коронавируса, если без этого будет закрыт выезд за границу, - таковы результаты опроса SuperJob, проведенного 13-14 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек более чем из 400 российских населенных пунктов, которые пока не проходили вакцинацию. 18% участников сообщили, что собираются привиться в любом случае, а 42% отказываются прививаться, несмотря на возможные неудобства и ограничения.

Ранее опрос, проведенный Ipsos (Франция) по заказу Всемирного экономического форума в 28 странах и регионах мира, показал, что более 80% опрошенных из разных стран в той или иной степени поддерживают использование "паспортов вакцинации" для путешествий, а две трети участников считают, что сертификаты о прививке нужны и для участников форумов и других публичных мероприятий. Активнее всех поддержали введение "вакцинных паспортов" жители Малайзии (92%), Перу (90%), Аргентины и Чили (по 88%). При этом Россия вместе с Венгрией и Польшей вошла в тройку стран, жители которых менее всех согласны с введением требования предъявлять документ о прививке для въезда в другую страну (59, 52 и 58 процентов соответственно).