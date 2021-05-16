Юлия Дубровина о своем бизнесе говорит кратко: "Я влюбляю в Ульяновск". Она делает открытки с видами родного города.

И таких, как Юля, становится все больше. По данным Федеральной налоговой службы, доля женщин-предпринимателей в малом бизнесе уже составляет 40,2 процента. Собкоры "РГ" изучили, как в регионах готовят бизнес-леди по программам, созданным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Бизнес-проект Юлии Дубровиной стал одним из победителей "Академии женского бизнеса" - онлайн-школы, где жительниц Ульяновской области учат не бояться начинать свое дело и грамотно его продвигать. "Вместе с художниками мы создали серию "Один город - одна любовь", - рассказывает Юля. - Появился запрос продавать открытки за рубеж - выпустили серию на английском".

В "Академии женского бизнеса" обучались 200 женщин. Итогом стали бизнес-планы для собственного дела. Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей от Корпорации развития промышленности и предпринимательства области.

Сразу два образовательных проекта для бизнес-леди прошли в марте в Еврейской АО. В программе "Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю" приняли участие 48 женщин. А настоящий ажиотаж вызвал форум "Индустрия красоты". Он организован при поддержке департамента экономики правительства области и Минэкономразвития России. Бесплатное обучение у специалистов из Москвы смогли пройти мастера маникюра, визажисты и парикмахеры.

В Кировской области активность проявили мамы. Обучение пройдет в формате очного тренинга-интенсива. С женщинами будут работать профессионалы, которые на своем примере расскажут, как совмещать семью, детей и бизнес.

59 процентов бизнес-леди надеются на сохранение своего бизнеса в пандемию, а 29 процентов - на его развитие

"К концу курса они защитят бизнес-проекты, - рассказывает замминистра промышленности, предпринимательства и торговли области Лариса Агалакова. - Автор лучшего получит грант в 100 тысяч рублей". Бизнес-идей много. Одни хотят открыть образовательный центр для детей, другие пробуют свои силы в легкой промышленности, торговле и общепите.

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Пандемия их не испугала

Об особенностях поддержки женского предпринимательства "РГ" рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

Олеся Анатольевна, о поддержке женского предпринимательства говорят давно. В чем отличие сегодняшней работы от предыдущей?

Олеся Тетерина: Действительно, внимание женскому бизнесу Минэкономразвития России стало уделять с 2012 года. Системная же работа началась с 2019 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для женщин теперь организуют мастер-классы, "круглые столы" и бизнес-девичники для обмена опытом и для состоявшихся, начинающих свой путь бизнес-леди.

Какие меры поддержки пользуются у бизнес-леди особой популярностью?

Олеся Тетерина: Прежде всего, с повышением доступности финансирования. На втором и третьем месте - меры в сфере обучения: треть предпринимательниц испытывают потребности в личностном развитии.

Чтобы отвечать этому запросу, программа "Развитие женского предпринимательства" включает финансовые услуги - кредитные, гарантийные, лизинговые. А также оказывает консультационную и образовательную поддержку, помощь в создании и модернизации производств, продвижении на маркетплейсы и экспорт. Предусмотрены гранты на развитие социального предпринимательства. Наполнение этой программы регионы выбирают сами, учитывая запрос женской аудитории и региональную специфику.

На что могут рассчитывать женщины в центре "Мой бизнес"?

Олеся Тетерина: В центрах проходят различные образовательные программы: "Женское предпринимательство", "Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю", "Академия женского бизнеса", "Женское дело", "Мама-предприниматель"и много других. Также специалисты центров консультируют по правовым, финансовым, налоговым, бухгалтерским вопросам, помогут подобрать меру поддержки: льготный кредит, микрозайм, расскажут про грантовые программы.

По мнению экспертов, одной из самых популярных образовательных программ является "Мама-предприниматель". Почему?

Олеся Тетерина: Эта программа разработана специально для женщин, находящихся в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. И главное, она направлена на помощь в создании собственного дела и воплощении в жизнь бизнес-идеи, реализовать которую не удавалось в одиночку. И поэтому, полагаю, она и популярна.

С 2016 по 2020 год по этой программе в 64 регионах проведено около 200 тренингов, участницами которых стали более пяти тысяч женщин - начинающих предпринимателей.

В одной из навязчивых реклам звучит фраза "с деньгами все можно, вы бы попробовали без денег"...

Олеся Тетерина: Знаете, многие исследования показывают, что в России компании, учрежденные женщинами, более успешны на стадии выживания, по сравнению с компаниями мужчин. Поэтому они в приоритетном порядке могут воспользоваться льготным кредитованием.

Например, получить микрозайм по льготной ставке в региональных государственных микрофинансовых организациях. Для них ставка составляет не более ключевой ставки Банка России, сейчас - это 5 процентов. А если они занимаются социальным бизнесом, то для них микрозайм будет по ставке от ключевой.

По нашим оценкам, в 2020 году женщинам-предпринимательницам предоставлено примерно 10 тысяч льготных микрозаймов на сумму около 20 миллиардов рублей. А в этом году мы запустили новую меру - гранты на развитие социального бизнеса в размере до 500 тысяч рублей, а для арктической зоны эта сумма составляет миллион рублей. Причем государство готово компенсировать 50 процентов затрат на реализацию бизнес-проекта.

Какие направления в бизнесе чаще всего выбирают женщины?

Олеся Тетерина: Те, которые создают для них возможности самореализации: консалтинг, реклама и маркетинг, индустрия красоты, туризм, репетиторство, дизайн интерьеров и пошив одежды. В социальной сфере - это уход за детьми, пожилыми людьми, психологическая помощь. По нашим данным, женщин здесь в 1,5 раза больше, чем в другом бизнесе.

Не начнется ли разрушаться бизнес женщин в коронавирусное время?

Олеся Тетерина: Пандемия их не испугала. 93 процента женщин планируют развивать свое дело, причем 39 процентов из них считают, что смогут полностью восстановить утраченные позиции в достаточно короткие сроки: от трех месяцев до года. Это показало исследование наших партнеров. А оценивая перспективы, 59 процентов женщин надеются на сохранение объемов бизнеса, а 29 - на их увеличение. Вот такие наши бизнес-леди!

Подготовил Захар Алексеев