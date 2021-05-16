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16.05.2021 20:00
Рубрика: В мире

Дни и ночи без мира

В противостояние Израиля и Палестины втягивается все большее количество людей в разных странах
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
Резкое обострение конфликта между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые уже неделю продолжают обмениваться ракетными ударами, на этих выходных привело к всплеску антиизраильских демонстраций по всему миру. Акции в знак солидарности с израильтянами тоже имели место, но их оказалось меньше. Между тем в воскресенье Совет Безопасности ООН собрался на третье с начала эскалации заседание, на котором впервые должны были выступить представители сторон конфликта - Израиль и Палестина. На момент подписания номера в печать итоги дипломатических баталий не были еще известны.

Синагоги взяты под охрану

Антиизраильские выступления совпали с "днем изгнания", который палестинские арабы отмечают каждый год 15 мая - на следующий день после исторической даты основания государства Израиль. Несмотря на карантинные ограничения, на улицы разных городов вышли сотни и даже тысячи людей. Во Франции акции прошли в Марселе, Лионе и Париже. По требованию главы МВД республики Жеральда Дарманена шествие в столице Пятой республики было запрещено. Но этот запрет только подогрел толпу, которую полиции пришлось разгонять при помощи водометов и слезоточивого газа. Такие же меры стражи порядка применили в отношении протестующих в Афинах. А в Лондоне возле израильской дипмиссии произошли стычки демонстрантов с офицерами Скотленд-Ярда, в которых летели горящие петарды. Девять полицейских получили ранения, а тринадцать участников протеста отправились под арест, на основании нового закона о нарушении "правил охраны здоровья".

Фото: REUTERS/Suhaib Salem
Как может развиваться палестино-израильское противостояние

Под предлогом борьбы с нарушителями карантина жестко действовали и немецкие полицейские, когда дело доходило до пресечения демонстраций. Некоторые прошли в целом спокойно - как, например, во Франкфурте, где собрались две с половиной тысячи человек. Однако в берлинском районе Нойкельн все же произошли ожесточенные столкновения пропалестинских активистов с полицией, передает Spiegel online. Пострадавшие оказались с обеих сторон. После бури, прокатившейся по многим немецким городам, в Германии заговорили о тревожном всплеске антисемитизма. Это проявилось в откровенно экстремистских лозунгах и нападениях на синагоги, которые в ряде мест были взяты под усиленную охрану. В Мангейме, где на улицы вышли 500 человек вместо разрешенных властями 150, был сожжен флаг Израиля. Поджечь второй флаг помешали оперативники. Злоумышленника арестовали за разжигание расовой ненависти. Такую же попытку предприняли три экстремиста в городке Нордхаузен неподалеку от Эрфурта. В результате пострадал фасад местной ратуши. "Ненависть к евреям на улицах Германии и перед синагогами - это не критика Израиля, а чистой воды антисемитизм. Горящие израильские флаги - предвестники горящих синагог", - заявил премьер земли Тюрингия от "левых" Бодо Рамелов. Эти эксцессы осудил и пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт: "В Германии люди выходят на улицы, чтобы протестовать против политики Израиля. Конечно, у нас демократия, и мирные манифестации разрешены. Но те, кто выходит лишь для того, чтобы заявить о своей ненависти к евреям, злоупотребляет правом на проведение митингов. Наша демократия не приемлет антисемитских демонстраций".

Акции "солидарности с народом Палестины" докатились даже до австралийского континента - Сиднея и Мельбурна, а также прошли по ту сторону Атлантики - в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Филадельфии, Питтсбурге, Сан-Франциско. Не обошлось без участия публичных персон. Так, в Бруклине, где живет внушительная арабская диаспора, к демонстрации примкнула одна из самых выскооплачиваемых моделей, американка палестинского происхождения Белла Хадид.

Число жертв продолжает расти

Эксперты признают: прицельные удары по нескольким высоткам в Газе, в том числе по зданию с офисами "Аль-Джазиры" и Associated Press (журналистам дали час на эвакуацию), сыграли явно не в пользу израильтян. "Мы шокированы и напуганы, - заявил гендиректор американского информагентства Гэри Прюитт. - Это невероятно тревожное событие. Мы чудом избежали ужасной гибели людей. Теперь мир будет меньше знать о том, что происходит в Газе". После инцидента представители Белого дома даже специально связались с израильтянами. "Мы напрямую заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей", - написала у себя в Twitter пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Ненависть к евреям на улицах Германии - это не критика Израиля, а антисемитизм. Горящие израильские флаги - предвестники горящих синагог

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши коснулся палестино-израильского конфликта. Глава китайской дипломатии заявил о намерении Пекина оказывать поддержку Палестине и способствовать урегулированию противоречий с Израилем.

Как рассказала представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума, с 10 мая в результате конфликта погибли 36 детей: 34 ребенка были убиты в палестинском анклаве и двое в Израиле (по последним данным, в Газе погиб уже 41 несовершеннолетний. - Прим. "РГ"). Всего израильтяне сообщали о гибели девяти человек (восьми гражданских и одного военного), а палестинские медики заявляют о 174 жертвах и более тысячи раненых.

Армия обороны Израиля настаивает, что наносит удары по военной инфраструктуре (в том числе - по сети подземных тоннелей) и по жилью полевых командиров палестинцев. Между тем в Тель-Авиве и в городах южнее все эти дни не смолкает вой воздушных сирен. По данным израильских военных, из Газы в сторону Израиля было выпущено почти три тысячи ракет.

Продолжение конфликта грозит гуманитарной катастрофой. "Число жертв продолжает расти с обеих сторон, страдает гражданское население. В секторе Газа, где живет около двух миллионов палестинцев, боевые действия привели к ограничению доступа к воде, системе канализации, услугам здравоохранения и средствам для борьбы с коронавирусом", - признал представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке, которого цитирует Euronews. Так, из-за повреждения водоочистных сооружений на севере палестинского анклава без воды остались 250 тысяч человек. Причем Израиль уже пригрозил задействовать экономические рычаги против Газы.

Авторитетно

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации:

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем (хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа) - все это свидетельствует о том, что "горячая фаза" уже наступила.

Несколько соображений на этот счет.

1. Ни в коем случае нельзя рассматривать чьи бы то ни было действия отдельно, без предыстории и без контекста. В противном случае есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине.

Фото: AP Photo/Majdi Mohammed
Представитель ХАМАС перечислил требования для перемирия с Израилем

В данном случае нельзя, в частности, упускать из виду протесты в Восточном Иерусалиме в начале мая, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, когда из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабским населением и израильской полицией.

2. Общая задача - не поддержать какую-либо из сторон (десятилетия противостояния показали, что это только ухудшает ситуацию), а срочно задействовать существующие международные механизмы. В частности - немедленно созвать заседание "квартета" посредников на уровне министров в ближайшее время. И, разумеется, срочное заседание Совбеза ООН. В связи с чем, кстати, не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу, по сути, в одиночку блокируя созыв заседания, а также принятие общего заявления с призывом к деэскалации, что обсуждалось уже на двух закрытых обсуждениях.

3. Самое важное - любой ценой остановить эскалацию боевых действий, поскольку гибнут мирные люди с обеих сторон. Опыт есть, и всегда ключевым моментом оказывалась позиция международного сообщества. От слаженности его действий и единства оценок зависит многое.

Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, и, полагаю, от ее голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях.

Источник - страничка К. Косачева на Facebook

Из чего сделана "взрывная смесь"

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Оценивая самые острые события, происходящие в мире, мы должны пытаться понять общества - "коллективные личности", - участвующие в них. На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа живут 5,2 млн палестинцев (2021 г.). С 1990 г. их стало больше в 2,6 раза (МВФ). По численности - примерно Ирландия, Новая Зеландия, больше, чем Хорватия и Панама. Бедные или нет? Смотря как смотреть, ВВП по номиналу на душу населения - 3,04 тыс. долл. (2020 г., МВФ). Чуть-чуть не дотягивают до нефтяного Алжира (3,2 тыс. долл.), Марокко (3,2 тыс. долл.), Туниса (3,3 тыс. долл.), Египта (3,6 тыс. долл.). Выше, чем в Ливане (2,8 тыс. долл.). В нефтяной Нигерии - всего лишь 2,1 тыс. долл. (2020 г., МВФ).

И все-таки, как понять "уровень"? Для сравнения: Украина - 3,6 тыс. долл., Киргизия - 1,1 тыс. долл., Таджикистан - 0,8 тыс. долл., Молдова - 4,4 тыс. долл. Эти страны нам знакомы гораздо лучше.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Но, может быть, поймем лучше, "как живут", по сопоставимым ценам, по паритету покупательной способности (ППС)? Несколько искусственно, но все же, чтобы уточнить. ВВП на душу населения по ППС на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа - 5,4 тыс. долл. (2020, МВФ). С кем сравнить? Это уровень Пакистана, Никарагуа, Бирмы, Гондураса, Бангладеш, Нигерии, выше, чем в Киргизии и Таджикистане. Самое важное измерение, "как живут" - ожидаемая продолжительность жизни. У палестинцев на этой территории - 74,1 года, в России - 72,9 года, на Украине - 72,1 года, в Казахстане - 73,5 года, в Беларуси - 74,8 года (UNDP, 2019). Больше, чем у соседей в Египте (72 года) и почти такая же, как у другого соседа - Иордании (74,5 года). Мужчины - палестинцы живут на 5 лет дольше, чем в России (72,4 года и 67,6 года) и на Украине (67,1 года).

Перед нами - вполне современное общество. 71% населения использует интернет. Для сравнения в Египте - 57%, Иордании - 67%, Алжире - 49%, Ливане - 62%, Марокко - 74%. А на постсоветском пространстве? В России - 83%, на Украине - 63%, Киргизии - 38%, Таджикистане - 22%. Из каждых 100 палестинцев - 86 подписаны на мобильную телефонную связь (в Иордании - 77) (2019, Всемирный банк). Около 1/3 палестинских семей имеют хотя бы один компьютер, 8% интернет-пользователей покупают товары или услуги онлайн (2020, WAFA).

Перед нами - сложная экономика. В ней 159 тыс. предприятий, по одному на 33 палестинца. 12% предприятий - обрабатывающая промышленность, 0,2% - горная, 0,6% - строители, 0,6% - телекоммуникации, 51% - торговля и ремонт автотехники, 3,1% - наука, технические и профессиональные услуги. Больше 80 госпиталей, 3,4 тыс. мечетей, 17 театров, 34 музея, больше 3 тыс. школ, 58 тыс. учителей. Грамотность - 98% (Палестинское центральное бюро статистики, PСBS, 2018-2020).

По международным критериям - "развивающаяся" экономика, но она пользуется валютой развитой страны - шекелем. В чем выгода? Шекель очень стабилен. Значит, низки инфляция (в 2019 г. - 1,3%, в 2020 г. - 0,07%), и процент по кредитам - 5,6% (2020, МВФ). С конца 1990-х годов - многолетний кредитный бум. Насыщенность деньгами ("Широкие деньги / ВВП") - 70%, выше, чем в России (59%), насыщенность кредитами частному сектору (45%) почти как у нас (52%, 2018, Всемирный банк).

Де-факто легки налоги, "Доходы бюджета / ВВП" - всего 23-25%. В России и Израиле налоговый пресс гораздо тяжелее - 35-36% ВВП (2019-2020, МВФ). Иностранная помощь в бюджете составляет не так много -18-20% (2015-2016 годы, МВФ). Долги властей невелики - 34% ВВП в 2019 г., 47% в 2020 г. Они гораздо ниже, чем у соседей - в Иордании 88%, в Египте 90% или даже в ЕС. Уровень коррупции - привычный для этого региона, по оценке, между 70-м и 80-м местами в мире (опросы Transparency International, чем выше, тем хуже).

В чем же главная проблема? Она - та же, что и у многих других развивающихся экономик. Крайне высока рождаемость, темпы роста населения - 2,4% в год (2021, PСBS). Доля в населении тех, кому до 14 лет -37,9%, в возрасте от 15 до 29 лет - 28,4%! Подумать только, больше двух третей населения - в возрасте до 29 лет! Уровень рождаемости - 3,8 ребенка на одну женщину (нам бы так!). Где взять кормильцев? На каждое жилище приходится в среднем 3,6 комнаты, на одну комнату - 1,4 человека. Не мудрено - больше 1,3 млн школьников (2021, PСBS).

Фото: Ahmad GHARABLI / AFP
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Общество кипит от молодых, они сверхактивны, исходят энергией, готовы бунтовать, к тому же, как и все в юности, еще без семей и плохо устроены. Безработица - 25-27% (рядом в Иордании - 18,5%, Всемирный банк, 2020), при этом неформальный сектор составляет больше 30% рабочей силы, неформальная занятость в сельском хозяйстве и строительстве зашкаливает за 90% (2016, PCBS). Так что очень много тех, кто только числится безработным. Но все же они есть - переизбыток молодежи плюс высокая безработица. Всегда, во всех обществах - это взрывная смесь.

В такой перегретой атмосфере экономика крайне нестабильна. Она то показывает чудеса (в 2004 г. рост сразу на 22%), то проваливается - в начале 2000-х годов от 8 до 12% вниз ежегодно. В последние годы - стагнация, рост реального ВВП на 1,2-1,4% каждый год, в 2020 г. падение сразу на 11%. И хорошо видна закономерность. Чем меньше ненависти, насилия и запусков ракет, тем больше рабочих мест, роста экономики, в котором можно использовать все преимущества соседства с развитым Израилем и помощи, идущей из ЕС (самый крупный донор), США, арабского мира и др. Палестинское общество - достаточно современно. Среди развивающихся экономик - далеко не самое бедное. В мире, но не в ненависти, оно достигнет гораздо большего.

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