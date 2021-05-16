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16.05.2021 23:02

"Лисы" на вершине

"Лестер" сенсационно обыграл "Челси" в финале Кубка Англии
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
В финале старейшего футбольного турнира планеты Кубка Англии финалист Лиги чемпионов "Челси" встречался с "Лестером". Матч завершился победой "лис" со счетом 1:0.

Пять лет назад "Лестер" сотворил одну из главных сенсаций в истории английской Премьер-лиги, завоевав чемпионство. С тех пор команда постоянно находится в верхней части таблицы, участвовала в плей-офф Лиги чемпионов. Однако трофеев с той поры она не выигрывала, хоть владельцы клуба и тратили немалые деньги на усиление состава.

Фото: EPA-EFE/Laurence Griffiths
"Челси" выиграл у "Манчестер Сити" в репетиции финала Лиги чемпионов

Сравнивать нынешний сезон с чемпионским, безусловно, не стоит. Но и в этом году "лисы" очень хороши: подопечные Брендана Роджерса идут на третьем месте в национальном первенстве и впервые в истории завоевали Кубок Англии.

- Потрясающие ощущения! До приезда в Лестер я не знал, что клуб никогда на брал Кубок. Оказывается, команда четырежды уступала в решающих матчах за этот трофей. В целом, мы были лучше "Челси". У них потрясающие футболисты, не случайно они вышли в финал Лиги чемпионов. Но сегодня "Лестер" показал себя с наилучшей стороны, - отметил главный тренер "лис" Брендан Роджерс, выигравший первый трофей в Англии.

В свою очередь "Челси" во второй раз подряд уступает в финале Кубка страны: в прошлом году "синие" оказались слабее соседей из "Арсенала" (1:2). По словам рулевого "пенсионеров" Томаса Тухеля, его футболистам просто не повезло.

"Лестер" впервые в истории завоевал Кубок страны. Что касается "Челси", то лондонцы второй год подряд уступили в решающей встрече этого турнира

- Мы разочарованы, но у меня нет никаких претензий к ребятам. Думаю, "Челси" сделал достаточно для победы. Нам не повезло, а везение - очень важный фактор в таких матчах. Нужны импульс, решения, мелкие детали, рефери. Соперник забил фантастический гол, но он возник из ничего. У нам был момент у Маунта плюс мы забили из офсайда, которого могло и не быть, - подчеркнул Тухель.

Другой финалист Лиги чемпионов - "Манчестер Сити", установил рекорд английского первенства, обыграв на выезде "Ньюкасл" (4:3): эта победа стала для "горожан" 12-й подряд в гостевых поединках, что является абсолютным рекордом турнира. К слову, на эту встречу команда Хосепа Гвардиолы вышла в статусе чемпиона страны. "Сити" досрочно завоевал чемпионство после поражения своего главного преследователя "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" (1:2) в матче 35-го тура.

Тем временем, по информации зарубежных СМИ, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан собирается покинуть свой пост по окончании сезона. После недавнего матча с "Севильей" (2:2) француз объявил о своем решении игрокам.

Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA
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На пресс-конференции перед вчерашней встречей с "Атлетиком" Зидан не стал скрывать: он подумывает об уходе из "королевского клуба". Хотя до конца сезона еще два тура, и "Реал" не оставляет попыток стать чемпионом.

- Что будет после сезона - не знаю. Может произойти что угодно, потому что речь идет о "Реале". Просто есть момент, когда нужно остаться, а есть момент, когда все подошло к концу, - сказал Зидан.

По информации Marca, главным кандидатом на замену Зидану является еще одна легенда мадридского клуба Рауль, который сейчас работает со второй командой "Реала" - "Кастильей".

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