А то еще такая новая появилась манера: снимут несколько километров (!!!) асфальта и... ничего не делают! Может, ждут, пока он сам прорастет, подобно траве?
Это правда. Но одновременно, если угодно, - метафора. Снять старый асфальт и положить новый, лучший - такая задача, если угодно, стоит перед новым руководителем Ярославского драматического театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом.
Предыдущий худрук, ныне возглавивший театр имени Моссовета, Евгений Марчелли создал в Ярославле один из лучших провинциальных театров, о спектаклях которого говорили, награждали всякими премиями, спорили... В общем, била жизнь.
Снять асфальт - в данном случае спектакли - дело нехитрое, а вот положить новый, создать такую театральную дорогу, чтобы была интересней, а может, и красивей прежней, - задача посложней.
Мне показалось интересным узнать, как начинает Пускепалис. Я купил билет, надел маску и вошел в гигантское, поразительно красивое здание.
Я впервые в Волковском театре. И доложу вам: это не просто театр, но - Театр, или даже так: ТЕАТР - со всех заглавных букв. Все значительно и мощно. Даже красный тяжелый занавес кажется произведением искусства. А потолок! А люстра! А зал, кстати, заполненный на спектакле на положенные 75% - никак не меньше! Значительность и мощь - так бы я сказал об этом театре. На секунду представил, что я бы сам пришел сюда репетировать, и понял: первое чувство, которое бы испытал (и испытывал бы, наверное, долго) - это страх. Само здание первого российского театра налагает на режиссера ответственность - слишком уж много и многих видели и этот зал, и эта сцена.
Сергею Пускепалису еще и поэтому нелегко. И он выбирает для постановки пьесу Григория Горина "...Забыть Герострата!" Тем самым сразу обозначив, что хочет говорить со зрителями всерьез.
Еще при жизни Григория Израилевича я бился с главным редактором одного театрального журнала за право назвать Горина великим драматургом. Сегодня это очевидно. Горин писал не про сиюминутное, а про вечное. Замечательно, что Пускепалису интересен именно такой разговор.
"...Забыть Герострата!" - пьеса про привлекательность зла. Герострат, как известно, сжег храм Артемиды. Имя его известно всем. А кто архитектор храма? Кто его строители? Как звали тех, кто создавал? Только специалисты ответят. Кто уничтожил - помним, творцов - нет.
В своей пьесе Горин точно и подробно отслеживает, как постепенно зло овладевает людьми. Как появляются у Герострата последователи. Как он становится интересен женщинам. Как сам повелитель Эфеса уже готов вступить с ним в сговор.
Наиболее популярен становится не тот, кто делает свое дело, а тот, кто умудряется сделать какую-нибудь невероятную мерзость. Интерес вызывает тот, кто сумел выделиться, а как пела старуха Шапокляк: "Хорошими делами прославиться нельзя". Действие трагикомедии разворачивается в Древней Греции. Но разве это не суперсовременная, чтобы не сказать - актуальная история? Выбор Пускепалиса абсолютно, предельно точен.
Как всякий великий драматург, Горин очень непрост, потому что абсолютно своеобразен. В его пьесах, как известно, потрясающие диалоги, но он не любил драматургических интриг, довольно незатейливо обходился с сюжетом. Ему было важно, чтобы зритель следил не за интригой, а за людьми. Горин - драматург-философ. Зритель не должен отвлекаться на "детективный" сюжет, он должен проникаться мыслью.
И тут - проблема. Любая пьеса Горина предполагает не просто хорошую, но виртуозную игру актеров. Поначалу в спектакле все ровно и, увы, весьма однообразно. В первом действии на сцене стоит такой крик, что мне показалось, будто это имитация древнегреческого театра. Но потом как-то все успокоилось. Появились нюансы.
Валерий Соколов виртуозно играет роль стареющего хитрого правителя. На мой вкус, это лучшая работа в спектакле. Совершенно изумительный, одновременно наглый и испуганный ростовщик получился у Валерия Кириллова.
В пьесах Горина никогда не действуют однозначные люди. И те актеры, которым удается показать эту неоднозначность, выигрывают. Татьяна Коровина, сумевшая сыграть не только красоту женщины, но и ее боль. Александра Чилин-Гири, превратившая, казалось бы, формальный образ Человека театра в интересный персонаж. Остановлюсь. Не стану перечислять всех - все талантливые. Но вот на протяжении всего спектакля показывать неоднозначность персонажа, его внутреннюю маету получается не у всех.
Этой маеты, если угодно, эмоциональности, мне не хватило у Ильи Коврижных, который играет Герострата. Видно, что актер замечательный. Но - сугубо на мой вкус - для человека, который сжег главный храм Эфеса, излишне умиротворенный.
Сергей Пускепалис поставил перед собой как постановщиком сложную задачу: вести со сцены умный, актуальный и при этом не скучный разговор. И, в общем, у него получилось. Прибавьте к этому интересную декорацию Алексея Вотякова и замечательные костюмы Фагили Сельской, создающие атмосферу.
Короче, до встречи на следующих спектаклях в Волковском театре. Хотелось бы ехать по хорошему асфальту.