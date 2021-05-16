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16.05.2021 21:47
Рубрика: Власть

Помогут советом

Минюст создаст реестр граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
Правом на получение бесплатной юридической помощи обладают около 30 миллионов граждан нашей страны. Однако реально обращаются за такой помощью лишь 1-2 процента из них.

Такая информация прозвучала в докладе министра юстиции России Константина Чуйченко о состоянии бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Доклад прозвучал в ходе совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с постоянными членами правительства страны.
Минюст работает над созданием единого реестра адвокатов

"В 2022 году нами будет создана федеральная государственная информационная система "Правовая помощь". Ее основным компонентом станет Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов. Необходимо отметить, что использовать портал сможет каждый гражданин. В этом году должны быть подключены первые десять пилотных регионов", - сообщил министр юстиции.

Также руководитель ведомства предложил создать правовые основания для формирования реестров граждан, имеющих право на получение данной помощи.

"Это необходимо для того, чтобы адресно информировать людей о возможностях, предусмотренных законом, например, через личный кабинет на портале госуслуг, без каких-либо дополнительных запросов и действий со стороны граждан", - подчеркнул Константин Чуйченко.

Бесплатную правовую помощь могут получать около 30 миллионов россиян

Кроме того, министр предложил разработать стандарты оказания бесплатной юридической помощи и кодекс профессиональной этики ее участников, а также механизмы контроля за их исполнением. Сегодня нередко недобросовестные юристы заманивают граждан обещаниями бесплатной помощи, а потом навязывают платные услуги.

Власть Право Правительство Минюст

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