Правом на получение бесплатной юридической помощи обладают около 30 миллионов граждан нашей страны. Однако реально обращаются за такой помощью лишь 1-2 процента из них.

Такая информация прозвучала в докладе министра юстиции России Константина Чуйченко о состоянии бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Доклад прозвучал в ходе совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с постоянными членами правительства страны.

"В 2022 году нами будет создана федеральная государственная информационная система "Правовая помощь". Ее основным компонентом станет Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов. Необходимо отметить, что использовать портал сможет каждый гражданин. В этом году должны быть подключены первые десять пилотных регионов", - сообщил министр юстиции.

Также руководитель ведомства предложил создать правовые основания для формирования реестров граждан, имеющих право на получение данной помощи.

"Это необходимо для того, чтобы адресно информировать людей о возможностях, предусмотренных законом, например, через личный кабинет на портале госуслуг, без каких-либо дополнительных запросов и действий со стороны граждан", - подчеркнул Константин Чуйченко.

Бесплатную правовую помощь могут получать около 30 миллионов россиян

Кроме того, министр предложил разработать стандарты оказания бесплатной юридической помощи и кодекс профессиональной этики ее участников, а также механизмы контроля за их исполнением. Сегодня нередко недобросовестные юристы заманивают граждан обещаниями бесплатной помощи, а потом навязывают платные услуги.