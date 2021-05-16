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16.05.2021 21:46
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье, 16 мая Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: iStock
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По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID вылечились 40 военнослужащих. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33,2 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 115,1 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 288 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 212 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двоих лечат гражданские медики. 74 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у трех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 15 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 72 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 834 человека, 186 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 21,6 тысячи пациентам, более 7 тысяч из которых - гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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