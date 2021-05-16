Минпромторг планирует ограничить экспорт пиломатериалов: их могут включить в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Тогда министерство сможет наложить временные ограничения на вывоз из России пиломатериалов или полностью запретить экспорт. Об этом сообщил РБК.

Стоимость пиломатериалов в России выросла в два раза до 22-26 тысяч рублей за кубометр доски. По миру рост составил от 7 до 30%. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Эти меры связаны с двукратным ростом цен на пиломатериалы из-за дефицита древесины для строительства домов в России и за рубежом. По данным Ассоциации деревянного домостроения, год назад один кубометр доски стоил 11-13 тысяч рублей, а сейчас - 22-26 тысяч.

Минпромторг не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%. Сейчас пошлины не зависят от показателя сырости древесины.

Цены на древесину выросли не только в России, но в мире в целом. По данным минпромторга, зарубежные цены на 7-30% выше российских. В ассоциации согласны, что экспорт лучше придержать, пока цены не стабилизируются.

Экспорт пиломатериалов из России в 2020 году составил 4,2 млрд долларов (данные портала International Trade Centre), больше половины приходится на Китай (2,3 млрд долларов).