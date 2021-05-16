Оценивая самые острые события, происходящие в мире, мы должны пытаться понять общества - "коллективные личности", - участвующие в них. На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа живут 5,2 млн палестинцев (2021 г.). С 1990 г. их стало больше в 2,6 раза (МВФ). По численности - примерно Ирландия, Новая Зеландия, больше, чем Хорватия и Панама. Бедные или нет? Смотря как смотреть, ВВП по номиналу на душу населения - 3,04 тыс. долл. (2020 г., МВФ). Чуть-чуть не дотягивают до нефтяного Алжира (3,2 тыс. долл.), Марокко (3,2 тыс. долл.), Туниса (3,3 тыс. долл.), Египта (3,6 тыс. долл.). Выше, чем в Ливане (2,8 тыс. долл.). В нефтяной Нигерии - всего лишь 2,1 тыс. долл. (2020 г., МВФ).

И все-таки, как понять "уровень"? Для сравнения: Украина - 3,6 тыс. долл., Киргизия - 1,1 тыс. долл., Таджикистан - 0,8 тыс. долл., Молдова - 4,4 тыс. долл. Эти страны нам знакомы гораздо лучше.

Но, может быть, поймем лучше, "как живут", по сопоставимым ценам, по паритету покупательной способности (ППС)? Несколько искусственно, но все же, чтобы уточнить. ВВП на душу населения по ППС на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа - 5,4 тыс. долл. (2020, МВФ). С кем сравнить? Это уровень Пакистана, Никарагуа, Бирмы, Гондураса, Бангладеш, Нигерии, выше, чем в Киргизии и Таджикистане. Самое важное измерение, "как живут" - ожидаемая продолжительность жизни. У палестинцев на этой территории - 74,1 года, в России - 72,9 года, на Украине - 72,1 года, в Казахстане - 73,5 года, в Беларуси - 74,8 года (UNDP, 2019). Больше, чем у соседей в Египте (72 года) и почти такая же, как у другого соседа - Иордании (74,5 года). Мужчины - палестинцы живут на 5 лет дольше, чем в России (72,4 года и 67,6 года) и на Украине (67,1 года).

Перед нами - вполне современное общество. 71% населения использует интернет. Для сравнения в Египте - 57%, Иордании - 67%, Алжире - 49%, Ливане - 62%, Марокко - 74%. А на постсоветском пространстве? В России - 83%, на Украине - 63%, Киргизии - 38%, Таджикистане - 22%. Из каждых 100 палестинцев - 86 подписаны на мобильную телефонную связь (в Иордании - 77) (2019, Всемирный банк). Около 1/3 палестинских семей имеют хотя бы один компьютер, 8% интернет-пользователей покупают товары или услуги онлайн (2020, WAFA).

Перед нами - сложная экономика. В ней 159 тыс. предприятий, по одному на 33 палестинца. 12% предприятий - обрабатывающая промышленность, 0,2% - горная, 0,6% - строители, 0,6% - телекоммуникации, 51% - торговля и ремонт автотехники, 3,1% - наука, технические и профессиональные услуги. Больше 80 госпиталей, 3,4 тыс. мечетей, 17 театров, 34 музея, больше 3 тыс. школ, 58 тыс. учителей. Грамотность - 98% (Палестинское центральное бюро статистики, PСBS, 2018-2020).

По международным критериям - "развивающаяся" экономика, но она пользуется валютой развитой страны - шекелем. В чем выгода? Шекель очень стабилен. Значит, низки инфляция (в 2019 г. - 1,3%, в 2020 г. - 0,07%), и процент по кредитам - 5,6% (2020, МВФ). С конца 1990-х годов - многолетний кредитный бум. Насыщенность деньгами ("Широкие деньги / ВВП") - 70%, выше, чем в России (59%), насыщенность кредитами частному сектору (45%) почти как у нас (52%, 2018, Всемирный банк).

Де-факто легки налоги, "Доходы бюджета / ВВП" - всего 23-25%. В России и Израиле налоговый пресс гораздо тяжелее - 35-36% ВВП (2019-2020, МВФ). Иностранная помощь в бюджете составляет не так много -18-20% (2015-2016 годы, МВФ). Долги властей невелики - 34% ВВП в 2019 г., 47% в 2020 г. Они гораздо ниже, чем у соседей - в Иордании 88%, в Египте 90% или даже в ЕС. Уровень коррупции - привычный для этого региона, по оценке, между 70-м и 80-м местами в мире (опросы Transparency International, чем выше, тем хуже).

В чем же главная проблема? Она - та же, что и у многих других развивающихся экономик. Крайне высока рождаемость, темпы роста населения - 2,4% в год (2021, PСBS). Доля в населении тех, кому до 14 лет -37,9%, в возрасте от 15 до 29 лет - 28,4%! Подумать только, больше двух третей населения - в возрасте до 29 лет! Уровень рождаемости - 3,8 ребенка на одну женщину (нам бы так!). Где взять кормильцев? На каждое жилище приходится в среднем 3,6 комнаты, на одну комнату - 1,4 человека. Не мудрено - больше 1,3 млн школьников (2021, PСBS).

Общество кипит от молодых, они сверхактивны, исходят энергией, готовы бунтовать, к тому же, как и все в юности, еще без семей и плохо устроены. Безработица - 25-27% (рядом в Иордании - 18,5%, Всемирный банк, 2020), при этом неформальный сектор составляет больше 30% рабочей силы, неформальная занятость в сельском хозяйстве и строительстве зашкаливает за 90% (2016, PCBS). Так что очень много тех, кто только числится безработным. Но все же они есть - переизбыток молодежи плюс высокая безработица. Всегда, во всех обществах - это взрывная смесь.

В такой перегретой атмосфере экономика крайне нестабильна. Она то показывает чудеса (в 2004 г. рост сразу на 22%), то проваливается - в начале 2000-х годов от 8 до 12% вниз ежегодно. В последние годы - стагнация, рост реального ВВП на 1,2-1,4% каждый год, в 2020 г. падение сразу на 11%. И хорошо видна закономерность. Чем меньше ненависти, насилия и запусков ракет, тем больше рабочих мест, роста экономики, в котором можно использовать все преимущества соседства с развитым Израилем и помощи, идущей из ЕС (самый крупный донор), США, арабского мира и др. Палестинское общество - достаточно современно. Среди развивающихся экономик - далеко не самое бедное. В мире, но не в ненависти, оно достигнет гораздо большего.