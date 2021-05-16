В российском правительстве считают необходимым принимать меры по сдерживанию протекционизма и отказу от односторонних экономических санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу на встрече в пятницу.

"Россия выступает за укрепление лидирующей роли ООН в мировых делах. Мы считаем необходимым в полной мере использовать потенциал и возможности Организации Объединенных Наций для коллективного реагирования на глобальные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава кабинета министров в ходе беседы.

Важно обеспечить верховенство международного права, гарантировать строгое соблюдение принципов Устава ООН, решений, которые принимаются Советом Безопасности, а Россия, заверил Мишустин, будет поддерживать ООН и добиваться повышения ее авторитета в мире.

Пандемия коронавируса, по мнению премьера, подтвердила большое значение совместных скоординированных действий стран. Россия, например, первой в мире разработала вакцину против COVID-19 и предложила другим государствам наладить взаимодействие, чтобы обеспечить массовую вакцинацию населения.

Международному сообществу следует объединить усилия для преодоления экономических последствий пандемии. "Считаем необходимым обеспечить эффективное функционирование многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма и отказу от односторонних экономических санкций, - заявил Михаил Мишустин. - Это очень важно и для достижения целей устойчивого развития".

Из числа других глобальных проблем, которые в наши дни решает ООН, глава российского кабинета министров выделил охрану окружающей среды, борьбу с голодом, преодоление цифрового неравенства. "Готов обсудить с вами эти и другие важные темы, которые определяют приоритеты взаимодействия России и ООН", - обратился он к гостю.

Антониу Гутерриш отметил роль России в борьбе с COVID

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул, что на правительство России и его председателя в прошедший год легла большая ответственность. "Вам выпала очень сложная задача. Хочу засвидетельствовать уважение и сказать, что мы восхищены, как вы делали и делаете свою работу", - сказал Гутерриш. Он поблагодарил за поддержку, за предоставленные тест-системы и в целом за усилия в борьбе с коронавирусом. "Мы это очень ценим, - отметил Антониу Гутерриш. - И это очень важно, равно как важна и работа по производству вакцин. Мы видим, что российское правительство делает все возможное для победы над коронавирусом".

Напомним, ранее важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией на встрече с Генсеком ООН подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Между тем

Регионы ускорят расселение аварийного жилья

Михаил Мишустин дал регионам возможность ускорить расселение аварийного жилищного фонда. Он уточнил порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, через который финансирование распределяется между субъектами Федерации.

Документ позволит регионам получать средства на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды. Таким образом, реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет проходить ускоренными темпами.

В своем отчете в Госдуме премьер подчеркнул, что расселение аварийного фонда идет с опережением планов. В прошлом году новое жилье получили почти 130 тысяч человек.

Официально

Кабмин утвердил список недружественных стран

США и Чехия включены в перечень недружественных России стран. В исполнение указа президента список государств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Их дипломатическим, консульским миссиям и представительствам других госучреждений ограничен прием на работу россиян и граждан третьих стран, проживающих в России. Чешские представительства могут привлекать 19 человек, американские - ни одного.

Напомним, президент России 23 апреля подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Комментируя решение правительства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу".