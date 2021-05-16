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16.05.2021 10:17
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе национальной системы управления данными. Ее основная задача - улучшить качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Платформа заработает до конца 2021 года. Оператором назначено Минцифры.

Фото: Сергей Михеев
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Новая система должна объединить информацию из множества государственных реестров и баз данных. Сейчас сведения в этих ресурсах рассредоточены, базы обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами.

Запуск платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами и процесс оказания гражданам разных услуг.

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