Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе национальной системы управления данными. Ее основная задача - улучшить качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Платформа заработает до конца 2021 года. Оператором назначено Минцифры.

Новая система должна объединить информацию из множества государственных реестров и баз данных. Сейчас сведения в этих ресурсах рассредоточены, базы обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами.

Запуск платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами и процесс оказания гражданам разных услуг.