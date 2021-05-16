На заседании Совбеза генсек ООН назвал события в Газе "ужасающими"

В воскресенье в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил Совету Безопасности, что события в Израиле и Газе являются "ужасающими", и призвал стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, Организация Объединенных Наций "активно привлекает все стороны конфликта к немедленному прекращению огня" и призвал их "позволить посредническим усилиям активизироваться и увенчаться успехом".

Нетаньяху пообещал взыскать "высокую цену" с ХАМАС

Соединенные Штаты со своей стороны заявили Совету Безопасности, что ясно дали понять Израилю, палестинцам и другим силам: готовы предложить поддержку, "если стороны будут стремиться к прекращению огня", сообщает Reuters. В своем обращении в Израиле Нетаньяху сказал, что хочет "взыскать с агрессора высокую цену" и путем бомбардировок "предотвратить будущий масштабный конфликт". Нетаньяху дал понять, что четвертая война с правителями ХАМАС в Газе будет продолжаться. В телеобращении Нетаньяху отметил, что атаки продолжаются "в полную силу" и "потребуют времени".

Между тем в результате израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье были снесены три здания и погибли по меньшей мере 42 человека, заявили палестинские медики, что стало самым смертоносным единичным нападением за последний раунд насилия. Во время израильского воздушного нападения в воскресенье целые семьи оказались похоронены под грудами цементного щебня и скрученной арматуры. На земле лежала раздавленная желтая канарейка. Осколки стекла и мусора покрыли кварталы улиц от главной магистрали в центре города, где три здания были повреждены в течение пяти минут, сообщает Associated Press. "Я не видел такого уровня разрушений за многие годы работы, - сказал Самир аль-Хатиб, сотрудник службы спасения в Газе. - Даже во время войны 2014 года". В пресс-службе израильской армии заявили, что удар был нанесен по "подземной военной инфраструктуре ХАМАС". В результате удара "подземный объект был уничтожен, в результате чего обрушился фундамент жилых домов над ним, что привело к непредвиденным жертвам".

Под завалами не было живых

Спасатели яростно рыли завалы с помощью экскаваторов и бульдозеров среди облаков тяжелой пыли. Живым, в крайне тяжелом состоянии, удалось вызволить только одного человека. Позже министерство здравоохранения Газы сообщило, что среди убитых были 16 женщин и 10 детей, более 50 человек получили ранения. 21-летняя Хая Абделал живет в здании рядом с разрушенным и сказала, что спала, когда авиаудары заставили ее бежать на улицу. Она обвинила Израиль в том, что он не предупредил жителей о том, что они должны бежать, прежде чем совершить такую атаку. "Мы устали, - сказала она, - нам нужно перемирие. Мы не можем больше этого выносить". Среди убитых был доктор Айман Абу Аль-Оуф, руководитель отделения внутренней медицины больницы Шифа и старший член комитета по коронавирусу. Двое детей-подростков Абу Аль-Оуфа и двое других членов семьи также были похоронены под обломками их дома. Смерть 51-летнего врача "является огромной потерей в очень сложное время", - сказал Мохаммед Абу Сельмия, директор больницы Шифа.

Водители становятся смертниками

ХАМАС также продолжил наступление, запустив ракеты из гражданских районов в Газе по гражданским районам в Израиле. Один из снарядов врезался в синагогу в южном городе Ашкелон за несколько часов до вечерней службы по случаю еврейского праздника Шавуот, сообщили израильские службы экстренной помощи. О пострадавших не сообщалось.

За последнюю неделю боевые действия неоднократно обострялись, став самыми жестокими нападениями на территории, где проживает два миллиона палестинцев, со времен разрушительной войны Израиля и ХАМАС в 2014 году. В результате авиаударов около 34 тысяч палестинцев покинули свои дома, сообщил в воскресенье посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд Совету Безопасности ООН. Беспорядки также распространились на другие территории, подпитывая протесты на оккупированном Западном берегу и разжигая насилие внутри Израиля между его еврейскими и арабскими гражданами, в результате столкновений и нападений боевиков на людей и собственность. В воскресенье водитель врезался в израильский контрольно-пропускной пункт в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, где палестинским семьям угрожали выселением, ранив шестерых офицеров, прежде чем полиция застрелила нападавшего, сообщила израильская полиция.

АР требует независимого расследования

Напомним, что в субботу в результате авиаудара Израиля был разрушен ряд самых высоких офисных и жилых зданий в городе Газа. Израильские военные утверждают, что в них находится военная инфраструктура ХАМАС. Среди них было здание агентства АР, "Аль-Джазиры" и других СМИ. Салли Бузби, исполнительный редактор AP, в воскресенье призвала к независимому расследованию авиаудара, разрушившего офис редакции. Нетаньяху в воскресенье утверждал, что внутри здания действовала военная разведка ХАМАС. "Это совершенно законная цель", - сказал он в воскресенье, выступая на канале CBS в программе Face the Nation. На вопрос, представил ли он какие-либо доказательства присутствия ХАМАСа в здании во время телефонного разговора в субботу с президентом США Джо Байденом, Нетаньяху сказал: "Мы передаем это через наших сотрудников разведки".

Бузби со своей стороны потребовала предать гласности любые такие доказательства. "Мы находимся в конфликтной ситуации, - сказал Бузби. - Мы не принимаем чью-либо сторону в этом конфликте. Мы слышали, как израильтяне говорили, что у них есть доказательства; мы не знаем, что это за доказательства". AP работал в разбомбленном здании в течение 15 лет, в том числе во время трех предыдущих войн между Израилем и ХАМАС. Камеры информационного агентства, работающие из его офиса на верхнем этаже и с террасы на крыше, круглосуточно транслировали в прямом эфире, как ракеты боевиков летели по дуге в сторону Израиля, а израильские авиаудары обрушивались на город и его окрестности. "Мы считаем, что на данном этапе уместно получить независимый взгляд на то, что произошло вчера - независимое расследование", - сказала Бузби.