Названа опасность популярных маринадов для шашлыка

Новости

Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди левых нападающих 09:02
Полузащитник "Локомотива" Мухин договорился о переходе в ЦСКА 09:00
Оливейра нокаутировал Чендлера и завоевал титул Нурмагомедова 08:22
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" 08:07
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке 07:27
Вторую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Индию 06:45
В Екатеринбурге пожарные локализовали огонь на площадке пиломатериалов 06:11
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников 05:36
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в американской Миннесоте 05:19
SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками 03:38
Жара в Центральной России сменится похолоданием на 10 градусов 02:16
Ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку 01:38
Непогода обесточила дома жителей Нижегородской и Костромской областей 01:20
Шесть человек пострадали в Москве из-за последствий непогоды 00:05
Пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью 15.05.2021
Фальков: Вузы готовы к дистанционке в случае роста заболеваемости COVID-19 15.05.2021
Мощные торнадо привели к гибели не менее 10 человек в Китае 15.05.2021
Самый стойкий диджей в мире ушел на пенсию в 96 лет 15.05.2021
"Лестер" впервые в истории выиграл Кубок Англии 15.05.2021
Букву "А" вернут на здание Госдумы к утру воскресенья 15.05.2021
Источник опроверг закрытие авиасообщения с Израилем 15.05.2021
Французы согласились с решением России по США и Чехии 15.05.2021
Тайвань усиливает ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19 15.05.2021
Двое азербайджанских военнослужащих погибли на границе с Ираном 15.05.2021
Фото: Сверхмощный Ми-26 перевез по воздуху вертолет Ми-6 15.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
16.05.2021 08:05
Рубрика: Общество

Названа опасность популярных маринадов для шашлыка

Текст: Михаил Русин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Маринады для шашлыка, пользующиеся особой популярностью, могут навредить здоровью. Такую точку зрения высказала диетолог Ирина Морозова.

Фото: iStock
Диетолог назвала лучший способ приготовления мяса

В частности, эксперт назвала "едва ли не худшим вариантом" часто использующиеся маринады, в основу которых входят уксус и майонез. "Телеграф" отмечает, что при нагревании майонез выделяет вредные вещества и жиры. Уксус же негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт. А если употреблять его часто, могут возникнуть проблемы с почками.

Даже кефир, который также нередко используется при приготовлении шашлыка в качестве основы для маринада, не принесет пользы, поскольку препятствует усвоению железа и белка. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию на дело Медведчука в Европе
Израиль разбомбил дом главы ХАМАСа в Газе
Вторую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Индию
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников
Жара в Центральной России сменится похолоданием на 10 градусов
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19