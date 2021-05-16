Названа опасность популярных маринадов для шашлыка

Маринады для шашлыка, пользующиеся особой популярностью, могут навредить здоровью. Такую точку зрения высказала диетолог Ирина Морозова.

В частности, эксперт назвала "едва ли не худшим вариантом" часто использующиеся маринады, в основу которых входят уксус и майонез. "Телеграф" отмечает, что при нагревании майонез выделяет вредные вещества и жиры. Уксус же негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт. А если употреблять его часто, могут возникнуть проблемы с почками.

Даже кефир, который также нередко используется при приготовлении шашлыка в качестве основы для маринада, не принесет пользы, поскольку препятствует усвоению железа и белка. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.