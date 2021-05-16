Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов

Волга, лето и кешбэк
Власти представили новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Он охватит все регионы, туристическая сфера получит поддержку, а россияне - комфортный и качественный отдых. Как оценили новый нацпроект в регионах?
По мнению и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко, именно внутренний туризм помог отрасли пережить сложное время ограничений: "Это удалось сделать благодаря ориентации на индивидуальных путешественников и онлайн-сервисы, а также поддержке в виде грантов Ростуризма и кешбэка".
На летний туристический сезон ярославцы разработали программу "Лето на Волге". Гостей ждут 230 музеев, 286 гостиниц на 8,8 тысячи номеров, загородное размещение, в том числе глэмпинги и кемпинги. Уже сейчас путевки продают около 170 туроператоров. Пользуются спросом экологический и гастротуризм, активный отдых, в том числе водные виды спорта на Волге и Рыбинском водохранилище, а также на Плещеевом озере.
В регионе надеются, что новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" повысит качество отдыха и поможет компаниям развиваться. "Туризм должен стать доходной статьей для казны и одним из основных направлений экономического развития региона", - уверен Владимир Лысенко.
Председатель комитета по туризму Владимирской области Сергей Огудин тоже считает: "Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" - это возможность поддержки и реализации региональных туристских инициатив и частных компаний. Он имеет колоссальное значение для отрасли, людей, экономики и государства".
По словам Сергея Огудина, в этой сфере уже предприняты существенные шаги. Среди них - туристический кешбэк, который зарекомендовал себя как популярная и действенная программа, а также запуск новых чартеров и грантовая поддержка предпринимателей.
"В 2021 году от Владимирской области в программу кешбэка вошли 30 отелей, один санаторий, два онлайн-сервиса бронирования круизов по реке, более 280 российских туроператоров, предлагающих туры по всему региону", - сообщил Сергей Огудин.
Область обязательно будет участвовать в программах нового нацпроекта: разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий, создавать комплексные проекты "Локальные туристические магниты", обустраивать зоны рекреации на особо охраняемых природных территориях, поддерживать туроператоров.
Бизнес-девичник: хочу, могу и делаю
И таких, как Юля, становится все больше. По данным Федеральной налоговой службы, доля женщин-предпринимателей в малом бизнесе уже составляет 40,2 процента. Собкоры "РГ" изучили, как в регионах готовят бизнес-леди по программам, созданным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
Бизнес-проект Юлии Дубровиной стал одним из победителей "Академии женского бизнеса" - онлайн-школы, где жительниц Ульяновской области учат не бояться начинать свое дело и грамотно его продвигать. "Вместе с художниками мы создали серию "Один город - одна любовь", - рассказывает Юля. - Появился запрос продавать открытки за рубеж - выпустили серию на английском".
В "Академии женского бизнеса" обучались 200 женщин. Итогом стали бизнес-планы для собственного дела. Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей от Корпорации развития промышленности и предпринимательства области.
Сразу два образовательных проекта для бизнес-леди прошли в марте в Еврейской АО. В программе "Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю" приняли участие 48 женщин. А настоящий ажиотаж вызвал форум "Индустрия красоты". Он организован при поддержке департамента экономики правительства области и Минэкономразвития России. Бесплатное обучение у специалистов из Москвы смогли пройти мастера маникюра, визажисты и парикмахеры.
В Кировской области активность проявили мамы. Обучение пройдет в формате очного тренинга-интенсива. С женщинами будут работать профессионалы, которые на своем примере расскажут, как совмещать семью, детей и бизнес.
"К концу курса они защитят бизнес-проекты, - рассказывает замминистра промышленности, предпринимательства и торговли области Лариса Агалакова. - Автор лучшего получит грант в 100 тысяч рублей". Бизнес-идей много. Одни хотят открыть образовательный центр для детей, другие пробуют свои силы в легкой промышленности, торговле и общепите.
Пандемия их не испугала
Об особенностях поддержки женского предпринимательства "РГ" рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.
Олеся Анатольевна, о поддержке женского предпринимательства говорят давно. В чем отличие сегодняшней работы от предыдущей?
Олеся Тетерина: Действительно, внимание женскому бизнесу Минэкономразвития России стало уделять с 2012 года. Системная же работа началась с 2019 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для женщин теперь организуют мастер-классы, "круглые столы" и бизнес-девичники для обмена опытом и для состоявшихся, начинающих свой путь бизнес-леди.
Какие меры поддержки пользуются у бизнес-леди особой популярностью?
Олеся Тетерина: Прежде всего, с повышением доступности финансирования. На втором и третьем месте - меры в сфере обучения: треть предпринимательниц испытывают потребности в личностном развитии.
Чтобы отвечать этому запросу, программа "Развитие женского предпринимательства" включает финансовые услуги - кредитные, гарантийные, лизинговые. А также оказывает консультационную и образовательную поддержку, помощь в создании и модернизации производств, продвижении на маркетплейсы и экспорт. Предусмотрены гранты на развитие социального предпринимательства. Наполнение этой программы регионы выбирают сами, учитывая запрос женской аудитории и региональную специфику.
На что могут рассчитывать женщины в центре "Мой бизнес"?
Олеся Тетерина: В центрах проходят различные образовательные программы: "Женское предпринимательство", "Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю", "Академия женского бизнеса", "Женское дело", "Мама-предприниматель"и много других. Также специалисты центров консультируют по правовым, финансовым, налоговым, бухгалтерским вопросам, помогут подобрать меру поддержки: льготный кредит, микрозайм, расскажут про грантовые программы.
По мнению экспертов, одной из самых популярных образовательных программ является "Мама-предприниматель". Почему?
Олеся Тетерина: Эта программа разработана специально для женщин, находящихся в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. И главное, она направлена на помощь в создании собственного дела и воплощении в жизнь бизнес-идеи, реализовать которую не удавалось в одиночку. И поэтому, полагаю, она и популярна.
С 2016 по 2020 год по этой программе в 64 регионах проведено около 200 тренингов, участницами которых стали более пяти тысяч женщин - начинающих предпринимателей.
В одной из навязчивых реклам звучит фраза "с деньгами все можно, вы бы попробовали без денег"...
Олеся Тетерина: Знаете, многие исследования показывают, что в России компании, учрежденные женщинами, более успешны на стадии выживания, по сравнению с компаниями мужчин. Поэтому они в приоритетном порядке могут воспользоваться льготным кредитованием.
Например, получить микрозайм по льготной ставке в региональных государственных микрофинансовых организациях. Для них ставка составляет не более ключевой ставки Банка России, сейчас - это 5 процентов. А если они занимаются социальным бизнесом, то для них микрозайм будет по ставке от ключевой.
По нашим оценкам, в 2020 году женщинам-предпринимательницам предоставлено примерно 10 тысяч льготных микрозаймов на сумму около 20 миллиардов рублей. А в этом году мы запустили новую меру - гранты на развитие социального бизнеса в размере до 500 тысяч рублей, а для арктической зоны эта сумма составляет миллион рублей. Причем государство готово компенсировать 50 процентов затрат на реализацию бизнес-проекта.
Какие направления в бизнесе чаще всего выбирают женщины?
Олеся Тетерина: Те, которые создают для них возможности самореализации: консалтинг, реклама и маркетинг, индустрия красоты, туризм, репетиторство, дизайн интерьеров и пошив одежды. В социальной сфере - это уход за детьми, пожилыми людьми, психологическая помощь. По нашим данным, женщин здесь в 1,5 раза больше, чем в другом бизнесе.
Не начнется ли разрушаться бизнес женщин в коронавирусное время?
Олеся Тетерина: Пандемия их не испугала. 93 процента женщин планируют развивать свое дело, причем 39 процентов из них считают, что смогут полностью восстановить утраченные позиции в достаточно короткие сроки: от трех месяцев до года. Это показало исследование наших партнеров. А оценивая перспективы, 59 процентов женщин надеются на сохранение объемов бизнеса, а 29 - на их увеличение. Вот такие наши бизнес-леди!
Подготовил Захар Алексеев
Диплом вышел на рынок
В Санкт-Петербурге разработан новый программно-аппаратный комплекс SkaleozAR. Это новый метод хирургической навигации и предоперационного планирования на основе дополненной реальности. Автор проекта - недавний студент Университета ИТМО Роман Шипляков. В прошлом году он представил его в качестве выпускной квалификационной работы по программе "Стартап как диплом". И через три года планируется выход комплекса на отечественный и международный рынки.
Новую технологию можно использовать как для малоинвазивных операций, так и для больших ортопедических, челюстно-лицевых, нейрохирургических. SkaleozAR позволяет снизить операционные риски. Новизна здесь в том, что используются дополненная реальность, машинное зрение и искусственный интеллект. "Благодаря им комплекс сочетает высокую точность навигации, минимальную травматичность, отсутствие лучевой нагрузки и финансовую доступность", - пояснил "РГ" Роман.
Он оценивает программу "Старап как диплом" как важный и верный шаг навстречу студентам, которые хотят внести свой вклад в развитие современных технологий.
"Стать участником программы может любой наш студент, - рассказала "РГ" представитель Томского политехнического университета Александра Лисовая. - Участники программы проходят профобучение по созданию стартапов и защищают свой диплом перед предпринимательским сообществом. Могут привлечь инвесторов и открыть свое дело".
Студентка Регина Крайняя несколько лет изучала строение обуви и разработала ортопедическую обувь-конструктор для детей. Регину пригласили на стажировку в Японию. После работы в компании, выпускающей "умные" кроссовки, томичка вернулась домой и основала свой стартап по созданию игровой обуви для детей Raz:beri. "Наш первый продукт во многом основан на тех идеях, которые я представляла в дипломе, - рассказывает Регина. - Мы предлагаем детям игру, которую можно ... носить. Такую обувь ребенок сам собирает для себя".
За рыбой - в лес
Расположенный в низовьях реки Индигирки парк занимает более 1,8 миллиона гектаров тундры и озер, где гнездятся розовые чайки, очковые гаги и многие другие редкие виды птиц. В тундре можно встретить и овцебыков. Но главное достояние парка - белые журавли. Это настоящий журавлиный роддом. Восстанавливать численность редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц и животных помогает нацпроект "Экология".
В Якутии существует поверье: увидеть стерха - к счастью. А несколько лет назад орнитологи за один день насчитали сразу 1807 журавлей. Впрочем, прибыль птичьего поголовья посчитали и в юго-восточном Китае, где стерхи зимуют. "Наши китайские коллеги в долине реки Янцзы зафиксировали небывало возросшую численность восточносибирской популяции - свыше 5,5 тысячи стерхов, - рассказала "РГ" руководитель парка Саргылана Михайлова. - Ранее приводились данные о 4 тысячах особей. Охранная деятельность в Якутии, безусловно, способствовала этому результату".
"Кыталык" нацелен не только на сохранение природы, но и может стать одной из точек роста в Аллаиховском улусе. Хотят развивать экологический туризм. И местное население будет делать сувениры, демонстрировать уклад жизни и, конечно, работать в нацпарке.
А в Перми благодаря нацпроекту "Экология" восстанавливают городские парки. Один из них - Черняевский лес. Он находится среди жилых микрорайонов. Его удалось уберечь от вырубки и застройки. Весной 2021 года пермские власти утвердили новое положение об особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес".
"Он не имеет аналогов в мире. Здесь обитают различные животные, птицы, растут редкие растения. И все это находится в окружении промышленных предприятий и жилой застройки", - рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. В новом положении были изменены границы функциональных зон. Всего их четыре. Особо защитная и защитная зоны имеют наиболее жесткий режим использования. Рекреационная зона ориентирована на организацию отдыха.
Пермяки любят здесь отдыхать. Они приходят семьями, проводят пикники, занимаются спортом. В Черняевском лесу есть несколько речек и прудов. Любители рыбалки каждый год запускают сюда мальков, выловленных в Каме. А потом с удовольствием сами же ловят уже подросшую рыбу.
Дети в интерактиве
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" реализуется в 85 регионах. Одна из задач - внедрять электронные образовательные ресурсы, которые помогают школьнику учиться, а педагогу - учить.
В школе №45 Астрахани два кабинета оборудовали цифровой техникой. Учат в таких классах не только информатике. У старшеклассников еще идут занятия по биологии и физике. А ребята из началки осваивают программу от математики до окружающего мира.
"Классы укомплектованы 30 ноутбуками и большими экранами: их учитель синхронизирует и ведет урок", - рассказала "РГ" директор школы Юлия Демина. В помощь педагогу - современные онлайн-платформы, которые, как живые учебники, помогают детям быстро усвоить знания.
Цифровизация школы продолжается. Сейчас идет монтаж 15 видеокамер и электронной системы организации контроля доступа в учебное заведение с использованием программы распознавания лиц. В ближайшие два года эти перемены придут еще в 106 школ области.
А в Курске в школе №59 начали встраивать в образовательный процесс новый отечественный сервис для дистанционного обучения - "Сферум". Созданный при поддержке минпросвещения компаниями "Ростелеком" и Mail.ru Group специально для школ, он позволяет не просто хранить и размещать образовательный контент. Для всех его пользователей предусмотрена возможность общения в чатах, звонки, и онлайн-сессии не ограничены по времени. Все ученики и педагоги могут подключаться в общий кабинет. Для родителей платформа тоже полезна: теперь не надо спешить на собрания в школу. Подключиться можно из любой точки мира.
Изучив за месяц возможности "Сферума", дети хотят использовать платформу для изучения иностранного языка. Можно подключать к процессу носителей того же английского. Или организовать литературный клуб с курскими писателями и поэтами.
К современным технологиям в школе уже привыкли. Здесь активно используются инструменты, которые погружают учеников в виртуальную реальность, позволяют изучать робототехнику и выстраивать панорамные изображения.
И это - только начало.