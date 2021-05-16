Пациент психиатрической больницы при СИЗО "Бутырка" покончил с собой

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что в психиатрической больнице при СИЗО №2 "Бутырка" покончил с собой заключенный. По ее словам, об этом стало по итогам проверки следственного изолятора.

"Покончил с собой один из пациентов психбольницы, 50-летний мужчина. Он, как оказалось, раньше не раз был судим, и за решетку его, так или иначе, приводила склонность к наркотикам", - рассказала она. По ее словам, ранее он даже отбывал срок в хозяйственном отряде "Бутырки". Мужчина употреблял так называемые тяжелые наркотики, включая метадон.

"После ареста его сначала отправили лечиться в гражданскую больницу, специализирующуюся на снятии абстинентного синдрома. Однако лечение не особо помогло. В психбольнице "Бутырки", куда его доставили потом, заключенный продолжил принимать терапию, прошел курс реабилитации. Но состояние ухудшилось. Вечером (примерно в 20:20) он свел счеты с жизнью. Поскольку все произошло в санузле (не просматривается камерами видеонаблюдения), то сотрудники не сразу заметили, что произошло", - пояснила Ева Меркачева.

Она добавила, что с начала года это второй суицид в психбольнице. "Первый произошел в марте, в результате против одного из сотрудников "Бутырки" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". Следствие считает, что он не выполнил того, что предписывает инструкция, а именно не обеспечил "постоянное наблюдение за содержащимися в палате заключенными". Сам сотрудник с этим не согласен", - рассказала правозащитница.

По словам Евы Меркачевой, которые цитирует ТАСС, для предотвращения самоубийств в больнице администрация СИЗО решила принять ряд мер. Так, решено усилить надзор за палатами-камерами. Для этого видео из каждой будет выводиться на несколько диспетчерских пунктов. "В каждом коридоре будет постоянно дежурить дополнительный санитар, в обязанности которого войдет обход всех пациентов. Со всеми заключенными станут дополнительно общаться врачи-специалисты, чтобы выявить потенциально склонных к суицидам. Самих арестантов переоденут в пижамы, чтобы они ощущали себя в большей степени как пациенты больницы, чем заключенные СИЗО", - заключила она.