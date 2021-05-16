Политики и эксперты убеждают Джонсона отложить послабление изоляции

Британские политики и эксперты усилили давление на премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы он пересмотрел решение о смягчении ограничительных мер, ссылаясь на угрозу, исходящую от индийского варианта коронавируса. Его собственные советники и независимые эксперты в области здравоохранения выразили опасения, что это может привести к резкому увеличению числа госпитализаций, особенно среди молодежи. Со своей стороны Даунинг-стрит настаивает на том, чтобы послабление ограничений прошло, как и планировалось.

С понедельника, 17 мая, по решению Даунинг-стрит жители Англии смогут собираться группами до 30 человек на открытом воздухе, а шести людям или двум семьям будет разрешено встречаться в помещении. Пабам, барам, кафе и ресторанам будет разрешено обслуживать клиентов в закрытых помещениях.

Также могут открыться развлекательные заведения в помещении, такие как музеи, кинотеатры и детские игровые площадки, а также театры, концертные залы, конференц-центры и спортивные стадионы. Свадьбы, приемы и другие церемонии можно будет проводить в группах до 30 человек, пишет Guardian.

Однако британские ученые выразили опасения, что "индийский" штамм может спровоцировать третью волну пандемии в Альбионе. Профессор Эндрю Хейворд, член правительственной целевой группы по новым и появляющимся вирусам (Nervtag), сказал, что ослабление воздействия приведет к увеличению числа инфицированных индийским вариантом коронавируса, а непривитые молодые люди будут подвергаться наибольшему риску.

"Собрания и встречи в помещении почти наверняка увеличат передачу варианта B.1.617.2, и на данном этапе никто не может быть уверен, насколько сильно это произойдет", - сказал Хейворд, добавив, что многие британцы окажутся в больнице, если этот вариант окажется на 40 процентов более заразным, чем предыдущие варианты, особенно вариант Кента, который вызвал смертельную вторую волну за зиму.

Моделирование, проведенное правительственным комитетом научных консультантов Sage, уже показало, что повышение уровня заражения от нового варианта может достигать 50 процентов. "Даже увеличение на 40 процентов станет огромной проблемой и может привести к значительному увеличению количества госпитализаций. Большой всплеск госпитализаций, вероятно, будет иметь негативные последствия для обычных медицинских услуг в оказании помощи пациентам", - предупредил Хейворд.

Тем временем профессор Кит Йейтс, член комитета независимых научных экспертов, сказал в интервью Observer, что Джонсону следует отложить разблокировку страны на две недели, чтобы позволить сделать вакцинацию большему количеству людей. По словам Йейтса, в противном случае премьер-министр нарушит один из четырех ключевых критериев правительства - оценку риска, не изменяемую новым вариантом, который, как он ранее настаивал, будет определять все решения Дауининг-стрит о том, когда и следует ли ослаблять ограничения. "Быстрый рост заражений B.1.617.2 и волны госпитализаций, которые предсказываются с помощью моделирования Sage, означают, что риск заболеваний кардинально изменился", - отметил ученый.

В субботу, 15 мая, лейбористы усилили нападки на правительство за то, что оно не отреагировало достаточно быстро на призывы к резкой вакцинации в новых "горячих точках" COVID, включая Болтон и Блэкберн. "Трудно понять, что министры отвергают эти призывы, особенно когда ученые поддерживают более широкую вакцинацию. Нужно срочно сдержать распространение этого варианта. Мы знаем, из варианта Кента, насколько распространенным может стать новый штамм, если не предпринять каких-либо действий"", - заявил министр здравоохранения теневого кабинета министров Джонатан Эшворт.