"Прабабушка легкого поведения" стала седьмым прибыльным релизом года

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 13-16 мая предсказуемо возглавила семейная комедия Уилла Глака "Кролик Питер 2" - 100 млн руб.

Далее следует детективный фильм ужасов Даррена Линна Боусмана "Пила: спираль" - 75 млн руб.

На третьей позиции криминально-драматический триллер Гая Ричи "Гнев человеческий" - 47 млн руб и 854.5 млн руб на четвертой неделе показов.

Четвёртое место у шпионской ретро-комедии Марюса Вайсберга с бюджетом 142 млн руб "Прабабушка легкого поведения" - 35 млн руб и 287 млн руб за 16 дней показов. Эта картина стала седьмым прибыльным отечественным фильмом в этом году из 71 российского релиза, вышедшего в наших кинотеатрах в 2021 году.

И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд криминальная драма Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти" - 32.5 млн руб.