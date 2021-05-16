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16.05.2021 12:41
Рубрика: В мире

Пресс-служба Земана анонсировала интервью президента в прямом эфире

Текст: Юрий Когалов

Президент Чехии Милош Земан даст сегодня интервью в прямом эфире радиостанции Radio Frekvence 1. Об этом говорится на сайте главы государства.

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Как ожидается, в ходе интервью будет затронута тема обострения отношений между Россией и Чехией, высылки дипломатов под предлогом якобы имевшей место причастности Москвы к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.

Ранее во время чрезвычайного телеобращения к нации Земан заявил, что помимо причастности иностранных спецслужб к тем взрывам в 2014 году рассматривается и версия неосторожного обращения с боеприпасами. При этом, по словам чешского президента, контрразведка страны не смогла предоставить никаких доказательств присутствия иностранных агентов во Врбетице. В отчетах Службы безопасности и информации Чехии отмечено, что таких доказательств или свидетельств очевидцев не существует, заявил Земан.

Всю эту историю вокруг взрывов во Врбетице он назвал игрой спецслужб, которая может иметь очень серьезные последствия для страны. Многие граждане Чехии выразили поддержку президенту за эти его заявления, а вот в парламенте обвинили его в измене за разглашение секретных сведений.

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