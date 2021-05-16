При обрушении трибуны в израильской синагоге пострадали 60 человек

В израильском городе Гиват-Зеев, который считается пригородом Иерусалима, произошло ЧП в местной синагоге. Там внезапно обрушилась трибуна с прихожанами, которые собрались на молитву в канун иудейского праздника Шавуот (в память о том, как еврейскому народу были дарованы десять заповедей на горе Синай), сообщает радиостанция Kan.

Судя по всему, социальное дистанцирование в молельном доме не слишком соблюдалось - в момент обрушения конструкции там находилось около 600 человек. Пострадали около шестидесяти, в том числе много детей и подростков. При этом, как сообщил агентству ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман, в тяжелом состоянии находятся пять или шесть человек. Причина происшествия пока не ясна.