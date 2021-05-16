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16.05.2021 17:55
Рубрика: В мире

Принц Чарльз пообещал открыть британские дворцы для народа

Текст: Екатерина Забродина

Принц Уэльский Чарльз собирается сделать британскую монархию в своём роде более открытой. В его планах - "превратить королевские резиденции из частных пространств в общественные", пишет The Times.

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Когда Чарльз взойдёт на престол, то Букингемский дворец, Виндзорский замок, Балморал, Сандрингем и Кларенс-хаус будут оставаться открытыми для посещения или круглый год или на более длительное время, чем сейчас.

Издание отмечает, что это произойдёт лишь после смерти Её Величества Елизаветы Второй, но королева уже в курсе прожектов сына. Кроме того, 72-летний принц обсудил их со своей супругой - герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также со старшим сыном и невесткой - герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кейт.

До того, как разразилась пандемия, Букингемский дворец был доступен для экскурсий с июля по октябрь - на это время королева уезжает в свою летнюю резиденцию в Балморал. Раньше дворец посещали около 500 тысяч человек в год.

Собственную резиденцию, Кларенс-хаус, принц Чарльз также хочет открыть для подданных на весь год, а не только на лето. Это будет приносить Виндзорам больше денег на содержание всех дворцов и имений. Только в прошлом году оно обошлось британским налогоплательщикам в 38,3 миллиона фунтов стерлингов.

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