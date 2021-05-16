Москвичей предупредили о наступающей жаре и эффекте "погоды в пустыне"

В Москве в начале новой недели может появиться эффект "погоды в пустыне" - его создадут жара, засушливый воздух и пылевой шлейф. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидаемое "знойное дыхание" одной из самых жарких пустынь мира - Каракум скажется в Центральной России не только небывалым и даже рекордным теплом, но и очень засушливым воздухом, относительная влажность которого упадет и окажется почти втрое ниже нормы - всего около 25%", - цитирует синоптика РИА Новости.

Кроме того, в центральную Россию может принести "отголоски" пыльных и песчаных бурь из Средней Азии, а также Астраханской области, Калмыкии и Дагестана. Впрочем, содержание пыли и песка в воздухе ожидается незначительным - обычным глазом его будет не заметить. Однако на здоровье такой сухой воздух может сказаться пагубно.

По данным Гидрометцентра РФ, в начале новой недели будет действительно довольно жарко - в понедельник 17 мая в столице ожидают плюс 28…30 градусов преимущественно без осадков, во вторник будет 26…28 градусов, в среду 24…26. В четверг и пятницу, впрочем, температура снизится и пойдут дожди.