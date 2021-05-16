На Москву надвигаются ливни с грозами и сильным ветром

В ближайшие часы в Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По данным комплекса городского хозяйства, в столице в ближайшие часы ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Как сообщает пресс-служба, накануне из-за ураганного ветра пострадали несколько человек. Городскими службами было распилено и вывезено 46 поваленных ветром деревьев.

"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, - сообщает пресс-служба. - По возможности переждите непогоду дома".