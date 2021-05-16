"Одержимые успехом" Лорен Гринфилд выставлены в Мультимедиа Арт Музее

Ключевой проект XII фестиваля "Мода и стиль в фотографии", который сейчас можно увидеть в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ), - выставка Лорен Гринфилд "Одержимые успехом".

Призер фестиваля независимого кино Sundance c фильмом "Королева Версаля" (2012), автор фотографических книг "Полный вперед" ("Fast Forward"), "Культура девочек" ("Girl Culture"", "Анорексия" ("Тhin"), "Поколение Богатства" ("Generation Wealth"), она известна как "визуальный хроникер плутократии" и деконструктор американской мечты.

Изучавшая в Гарварде антропологию и социологию, Лорен Гринфилд и к своим фотографическим проектам подходит с дотошной систематичностью. В фокусе ее объектива - телесные практики, ритуалы взросления и перехода из одной возрастной категории в другую, представления о красоте, одежда и обустройство жилища, мифы и их влияние на жизнь. Словом, все, что интересует исследователей затерянных вдали от цивилизации племен и экзотических субкультур. Кроме, пожалуй, ритуалов похорон, способов выражений скорби и передачи власти. Только "поле", которое тщательно вспахивает как исследователь Гринфилд, находится не в Африке и не в лесах Амазонии, а в ее родном Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии, Маниле и Дубаи, Москве и Шанхае... Ее интересует субкультура "успеха" и ее влияние на общество. Поэтому богатство и культура потребления, дети и деньги, гендер и медиа, культ знаменитостей и индустрия красоты - среди любимых тем фотографа.

Гринфилд не скрывает, что темы для будущих проектов ей не раз подсказывали книги исследователей современной культуры. Но и фотоаппарат в ее руках не способ иллюстрации ученых тезисов, а инструмент вторжения, вроде лазера, плюс своего рода защита наблюдателя и дневник путешественника по джунглям современной жизни. Инстинкт исследователя и любопытство (что порой синонимы) приводят Гринфилд в клиники пластической хирургии, стрип-клубы, дом мечты с "наполеоновской спальней", смахивающий на бордель и парк развлечений одновременно, и недостроенный дворец с кладовками, забитыми антиквариатом из Европы…

Она, конечно, как хороший фотограф, умеет ловить момент. Можно взглянуть на снимок 18-летней модели и актрисы Сары Зифф на нью-йоркской улице, чтобы понять, что с "решающим моментом" у Гринфилд все в порядке. Хотя на выставке много постановочных "портретов в интерьере". Впрочем, тут Гринфилд не отказывает себе в метафорах. Дым сигары вальяжного бонвиана, бывшего управляющего хедж-фондом, который после кризиса 2008 года вошел в список самых разыскиваемых ФБР преступников и, прилетев во Флоренцию, был арестован прямо в аэропорту и отправлен в камеру с семью африканцами, словно дым исчезнувших 800 миллионов долларов. Сейчас бывший "волк с Уолл-стрита" ушел в религию. "Рай - все, что меня интересует, - сообщил он Гринфилд. - У меня даже банковского счета нет".

Гринфилд не спринтер, а марафонец. Она работает на длинную дистанцию. А на долгой дистанции важен архив. Гринфилд умеет собирать архив и работать с ним. Иногда среди вороха старых снимков можно найти фото со школьной вечеринки, где среди подростков - две девочки, которые окажутся "теми самыми" сестрами Кардашьян. Но тогда Ким Кардашьян 12 лет, ее никто знать не знает, а то, что в кадре она появится на первом плане как "рояль в кустах", выяснится много лет спустя.

Выстраивать историю ей помогает не только архив, но и записи с комментариями ее героев. История "короля курортной недвижимости" Дэвида Сигела, 74 года, и его жены, 43 года, бывшей королевы красоты Джеки, которые строили самый большой дом в США (2400 кв.м., лестница, как в королевском дворце, гараж на 30 машин и проч.) превратилась из истории успеха в историю краха. После кризиса 2008 года Сигел объявил дефолт по ипотеке. Банк Америки начал процедуру отчуждения имущества. Дом был выставлен на продажу за 75 млн. долларов, за год покупателей не нашлось. Снимок мертвой пираньи в аквариуме, на дне которого видны псевдоруины античной ротонды, и фото шестилетних близнецов посреди строительных конструкций "королевской" лестницы - жутковатые образы "скромного обаяния буржуазии". Бунюэлю бы, возможно, понравилось. Историю Сигелов Лорен Гринфилд превратила из фотопроекта в фильм "Королева Версаля", вошедший в топ-десятку самых заметных фильмов 2012 года.

Отчасти Лорен Гринфилд берет зрителей на ту же наживку, что и создатели сериала "Богатые тоже плачут". Но почувствуйте разницу. Кроме сериального есть и другой контекст: от Диснейленда и реалити-шоу до фильмов "Уолл-стрит" и "Волк Уолл-стрит", герои которых были убеждены, что "жадность - это хорошо". Может, и хорошо. Но следующий этап, как правило, - визиты к психотерапевту, из тех, кто работает как раз с менеджерами Уолл-стрит. По словам врача, у многих его клиентов - "нарциссическое расстройство - они убеждены, что заслуживают максимально возможного богатства".

Кроме того, Гринфилд не зацикливается на "королях" и "королевах", пусть и местного значения. Ее фотографии показывают, как модели подражательного потребления работают в любом социальном слое. Мы видим на операционном столе водителя школьного автобуса в Лос-Анджелесе, которая прилетела в Бразилию делать пять или шесть пластических операций зараз (в Штатах хирурги все же притормозили) за 15 000 долларов, взятых… с кредитной карточки. Не менее любопытен снимок бывшего полицейского в бейсболке за 200 долларов от Гуччи, сидящего в палаточном городке "Оккупай Уолл-стрит" в Вашингтоне. Понять можно. Когда покупаешь бейсболку или кроссовки в крутых магазинах, кажется, что и впрямь, жизнь удалась.

Снимки, сделанные вскоре после финансового краха 2008 года, когда целые страны, например, Ирландия и Исландия, оказались на руинах банковских систем, впечатляют тем, что схема повсюду одна и та же. И финал - в духе пушкинской "Сказки о золотой рыбке" - тоже неизменен. Как сказал 37-летний рабочий у ворот закрытого в 2008 году завода "Дженерал моторс", на котором работали три поколения его семьи: "Раньше думал, что суть американской мечты в том, чтобы много работать и много тратить. Теперь по-другому. Мне нужна крыша и четыре стены - место, где можно растить детей. Вот моя американская мечта".

Изменить алгоритм принятия решений сложно, но можно. Примером тому - не только те, кто, потеряв все и отсидев в тюрьме, начинает все с нуля в 60 лет. Истории, рассказанные Лорен Гринфилд, показывают, что есть и другие варианты.

Один из рецензентов написал как-то о проектах Гринфилд, что она балансирует между волшебной сказкой и фильмом ужасов. Что увидеть на выставке "Одержимые успехом": хоррор или сказку о "принцессе", чьи карета превращается в тыкву ровно в полночь, каждый выбирает сам. Но саспенс гарантирован.