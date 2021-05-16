Наро-Фоминский городской суд вынес приговор по резонансному смертельному ДТП, виновником которого признан 27-летний Виталий Калиберда.

Его признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, которое было совершенно в состоянии опьянения и повлекло по неосторожности смерть двух человек, а также в оставлении места аварии.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, суд назначил Калиберде наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили на два с половиной года права управления транспортными средствами.

При этом гособвинение в суде из-за большого общественного резонанса поддерживал лично первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев. Родственники погибших опасались, что лихач сможет избежать наказания благодаря связям и деньгам.

В суде установлено, что вечером 6 ноября 2020 года Калиберда, управляя "кадиллаком", двигался по дороге в Наро-Фоминске. По пути следования он нарушил ПДД и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. Погибшими оказались влюбленные - 22-летний Даниил Сократов и 19-летняя Анастасия Жарченко.

Убивший их водитель попытался скрыться с места происшествия, но через 500 метров его остановили очевидцы. По данным следствия, Калиберда был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и вылетел на переход со скоростью не менее 170 км/ч при разрешенных 40 км/ч.