Шесть человек пострадали в Москве из-за последствий непогоды

В Москве шесть человек госпитализированы из-за последствий непогоды. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"В результате прохождения фронта неблагоприятных погодных явлений в Москве пострадало шесть человек", - цитирует источник РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что четверо пострадавших оказалось в Северном административном округе, в том числе один ребенок. Известно, что один из указанных граждан травмирован при падении забора. В Западном округе один москвич пострадал в результате падения балконного стекла, а в Восточном - дерева.

Ранее сообщалось, что в столице действует желтый уровень погодной опасности. Причиной стали грозы и шквалистый ветер.