Собянин рассказал о росте населения Москвы за последние 30 лет

Население Москвы за последние 30 лет выросло на два миллиона человек, что создает вызовы для транспортной системы города - ее развитие должно опережать рост пассажиропотока. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичей стало, начиная с 1990-го года, почти на 2 миллиона больше. И, конечно, метро должно успевать за этим развитием. Более того - оно должно опережать", - рассказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

При этом, напомнил он, в 1980-90-е годы и начале 2000-х строительство новых станций и линий подземки, а также в целом развитие метро с каждым годом замедлялось.