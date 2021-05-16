В Курске иномарка врезалась в остановку, есть пострадавшие

Четыре человека доставлены в больницу после ДТП в Курске. Hyundai врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Авария произошла в 9.40 на улице 50 лет Октября. Сначала Hyundai Getz с дамой за рулем столкнулся с ВАЗ-2107, затем потерявшую управление иномарку отбросило на обочину - прямо на остановку с людьми.

В ДТП пострадали водительница Hyundai, ее пассажирка и два человека с остановки. Все они доставлены в больницу.

- Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии, - сообщили в УМВД по региону.