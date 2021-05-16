В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся жаре

В главном управлении МЧС по Москве предупредили жителей столицы и гостей города о надвигающейся жаре.

"По прогнозам синоптиков, в период с 11:00 до 18:00 17 мая в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха до 30°С", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим горожан просят избегать длительного нахождения на солнце, пользоваться головными уборами и одеждой светлых тонов, пить больше воды.

По данным Гидрометцентра РФ, в понедельник в столице действительно ожидается необычно жаркая погода, особенно для середины мая - воздух прогреется до 28…30 градусов тепла, при этом не будет осадков.