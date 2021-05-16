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16.05.2021 22:46
Рубрика: Общество

Система милосердия

Церковный съезд по социальному служению прошел в Москве
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
В храме Христа Спасителя в Москве прошел X Общецерковный съезд по социальному служению. На него приехали 1500 делегатов - волонтеров, представителей НКО, общественных деятелей, сестер милосердия - со всей страны.

Тридцать лет свободы Церкви дали расцвет социального служения. Из стремления людей помогать нуждающимся выросла разветвленная система милосердия - приюты для бездомных, паллиативная помощь, уход за больными, организация домов сопровождаемого проживания для инвалидов, создание механизмов распределенной опеки. Все эти шаги по поддержке и помощи обездоленным сделали Русскую православную церковь крупнейшим благотворителем. Заметная их часть находится уже за пределами страны. Об этом в обращении к участникам съезда сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Один из главных его посылов - обращение к женщинам, которые по разным причинам не хотят рожать, все же не делать аборты, а отдать детей в Русскую православную церковь.

Патриарх: Современная эпоха стирает границы между добром и злом

"Ответственно заявляю - в Церкви помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью, - сказал патриарх. - Наоборот, мы будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом".

Он подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения проблемы абортов - "этого критически важного для сбережения народа вопроса".

На съезде особо отметили то, что благотворительность становится не только системной, но популярной. По данным ВЦИОМ, 67 процентов россиян готовы помогать. Лидируют в этой готовности молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 84 процента из них хотят или занимаются благотворительностью.

О пилотном проекте по созданию Системы долговременного ухода рассказала директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина. "У нас треть населения страны - это пожилые люди, они нуждаются в помощи, а если считать людей с инвалидностью, то помощь нужна каждой второй семье. И сейчас это не только часть нацпроекта, но и один из основных векторов государственной социальной политики", - отметила Олескина.

В РПЦ более 4500 благотворительных проектов: в частности, 77 приютов для беременных и матерей с детьми

Сенатор Совета Федерации, создатель общественно-церковного проекта "Квартал Луи" Мария Львова-Белова обратила внимание на проблему доступной среды для маломобильных людей.

"Каждый из нас может делать простые вещи, чтобы преодолеть барьеры, - сказала она. - Можно установить в храме кнопку, чтобы человек с инвалидностью мог попасть на службу в храм. Только деятельное участие рождает по факту привязанность, которая уже затем рождает христианскую любовь. И это дает силу".

Справка "РГ"

В РПЦ более 4500 благотворительных проектов: свыше 350 сестричеств милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, около 60 богаделен (уход за одинокими), более 400 центров помощи людям с инвалидностью, более 200 - наркозависимым, 90 приютов для бездомных.

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