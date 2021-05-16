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16.05.2021 14:15
Рубрика: Власть

В Подмосковье прошли крупномасштабные международные учения МЧС

Текст: Тимофей Борисов
МЧС России провело демонстрационные выступления и учение. Это сделано сотрудниками ведомства для гостей международного салона "Комплексная безопасность 2021", который 16 мая закрывается после трех дней работы.

"В качестве наблюдателей выступили около 150 иностранных представителей пожарных и спасательных служб из 56 зарубежных государств и 10 международных организаций". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Для выступлений и учений спасатели выбрали две площадки. В подмосковном Ногинске на полигоне министерства прошли крупномасштабное демонстрационное выступление. Там полигон расположен, так, что все мероприятия видны как на ладони, и поэтому любое действо на нем носит особо зрелищный характер. Прекрасно видно, как тушат с помощью наземных сил и авиации пожар на химпредприятии и на местности. Зрелищно выходит и деблокирование человека из аварийной машины, а также спасение людей и подъем автомобиля из реки.

Поэтому выступлениями в Ногинске международная выставка "Комплексная безопасность" завершается ежегодно. В этом году в выступлениях приняли участие спасатели из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Параллельно с этим в Москве были организованы учения на стадионе "Спартак".

"По замыслу учения, на четвертом этаже в зоне фуд-корта произошло возгорание. Посетители оказались отрезаны от путей эвакуации из-за создавшегося плотного задымления и высокой температуры. Мгновенно было проведено боевое развертывание - проложены магистральные линии, развернуты автолестницы, установлены вентиляторы". - сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: wikipedia.org
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На его территории стадиона ранее еще в 2018 году проходили футбольные матчи под эгидой FIFA. Для обеспечения пожарной безопасности на протяжении всех матчей по периметру спортивного сооружения дежурили 12 единиц пожарно-спасательной техники. Ни одного происшествия во время игр не зафиксировано. Но московские пожарные и спасатели все равно регулярно оттачивают свои действия по ликвидации происшествий любой сложности. В воскресенье гостям учений продемонстрировали приемы и правила проведения разведки пожара звеньями газодымозащитыч, а также методы поиска и эвакуации людей в условиях сильного задымления при помощи индивидуальных комплектом спасения.

"В ходе демонстрационного учения было организовано взаимодействие пожарно-спасательных подразделений со службами жизнеобеспечения объекта, проведена тренировка личного состава по отработке способов и методов тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также по эвакуации и спасению людей", - сказано в сообщение МЧС.

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