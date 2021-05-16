В Волоколамске открыли памятник митрополиту Питириму

В Волоколамске открыли памятник известному православному издателю и пастырю митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) к 95-летию со дня рождения выдающегося церковного, общественного и государственного деятеля по благословению патриарха Кирилла.

Для владыки Питирима здешние места имели особое значение. Как рассказал на открытии помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский, каждый год, начиная с советских времен, несмотря на непогоду, поздней осенью митрополит ездил на волоколамские рубежи, в Дубосеково. "Туда, где погибли 28 панфиловцев, и где сражалась вся панфиловская дивизия, и по зову сердца служил там молебен. Это было необычно для того времени, и очень трогательно", - сказал Мединский.

С именем священнослужителя связаны очень важные события в духовной и культурной жизни страны. К примеру, владыка Питирим был одним из инициаторов создания Российского фонда культуры, под его руководством была разработана уникальная программа празднования Дней славянской письменности и культуры. При его деятельном участии был создан и Российский союз ветеранов Афганистана.

Но главное его служение было посвящено издательской деятельности.

Более 30 лет он возглавлял Издательский отдел Московского Патриархата, который помимо важнейшей духовно-просветительской работы стал "площадкой" для диалога Церкви с культурным и научным сообществом. В конце 1980-х годов митрополит Питирим положил начало возрождению Иосифо-Волоцкого монастыря, учредил на территории обители музей Библии.

"Патриарх Алексий I (Симанский) поручил ему великое дело: в стране, где практически не оставалось ни Священного писания, ни духовной богослужебной литературы, ни молитвословов, в тяжелейшей ситуации, когда за каждый лишний экземпляр изданный приходилось биться не на жизнь, а на смерть - это конец пятидесятых годов, шестидесятые годы, - возродить богослужебную жизнь в наших храмах. <...> Митрополит Питирим создал новый огромный богослужебный корпус нашей церковной литературы, он издавал и мужественно бился за издание и Священного Писания и молитвослова, - напомнил председатель патриаршего совета по культуре, Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

После церемонии открытия прошел чин освящения памятника, который совершил Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Родственники митрополита Питирима, знавшие его люди и простые горожане возложили цветы к подножию монумента.

Справка

Митрополит Питирим (в миру - Константин Владимирович Нечаев) родился 8 января 1926 года в городе Мичуринске Тамбовской области в семье священника. В разные годы митрополит Питирим был инспектором Московских духовных школ, ответственным редактором "Журнала Московской патриархии", председателем редакционной коллегии сборника "Богословские труды", членом комиссии Священного синода Русской православной церкви по вопросам издательства и церковной печати.

Скончался 4 ноября 2003 года, и был похоронен на Даниловском кладбище Москвы рядом с родителями и родственниками.