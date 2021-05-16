В Якутию после зимы вернулись стерхи. Большая часть их будет выводить потомство на территории нацпарка "Кыталык". В переводе с якутского это и означает "стерх".

Расположенный в низовьях реки Индигирки парк занимает более 1,8 миллиона гектаров тундры и озер, где гнездятся розовые чайки, очковые гаги и многие другие редкие виды птиц. В тундре можно встретить и овцебыков. Но главное достояние парка - белые журавли. Это настоящий журавлиный роддом. Восстанавливать численность редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц и животных помогает нацпроект "Экология".

В Якутии существует поверье: увидеть стерха - к счастью. А несколько лет назад орнитологи за один день насчитали сразу 1807 журавлей. Впрочем, прибыль птичьего поголовья посчитали и в юго-восточном Китае, где стерхи зимуют. "Наши китайские коллеги в долине реки Янцзы зафиксировали небывало возросшую численность восточносибирской популяции - свыше 5,5 тысячи стерхов, - рассказала "РГ" руководитель парка Саргылана Михайлова. - Ранее приводились данные о 4 тысячах особей. Охранная деятельность в Якутии, безусловно, способствовала этому результату".

"Кыталык" нацелен не только на сохранение природы, но и может стать одной из точек роста в Аллаиховском улусе. Хотят развивать экологический туризм. И местное население будет делать сувениры, демонстрировать уклад жизни и, конечно, работать в нацпарке.

А в Перми благодаря нацпроекту "Экология" восстанавливают городские парки. Один из них - Черняевский лес. Он находится среди жилых микрорайонов. Его удалось уберечь от вырубки и застройки. Весной 2021 года пермские власти утвердили новое положение об особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес".

"Он не имеет аналогов в мире. Здесь обитают различные животные, птицы, растут редкие растения. И все это находится в окружении промышленных предприятий и жилой застройки", - рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. В новом положении были изменены границы функциональных зон. Всего их четыре. Особо защитная и защитная зоны имеют наиболее жесткий режим использования. Рекреационная зона ориентирована на организацию отдыха.

Пермяки любят здесь отдыхать. Они приходят семьями, проводят пикники, занимаются спортом. В Черняевском лесу есть несколько речек и прудов. Любители рыбалки каждый год запускают сюда мальков, выловленных в Каме. А потом с удовольствием сами же ловят уже подросшую рыбу.